У запорізького водія, який потрощив 11 авто, вміст алкоголю в крові вдесятеро перевищував норму

Окрім керманича, в салоні «БМВ» перебували ще троє осіб
У Запоріжжі п'яний водій протаранив 11 машин і намагався втекти. Молодик зупинився лише після того, як у його легковика відпало колесо. Винуватця ДТП затримали. За попередніми висновками, чоловік був у стані важкого алкогольного сп'яніння.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
«БМВ», «Дачія», «Ланос», «Хюндай» та «Лексус» – на асфальті досі помітки після масштабної трощі у самому центрі Запоріжжя.
Свій екстремальний маршрут сутінковий гонщик розпочав з перехрестя. Неадекватний керманич просто протаранив автівки, що чекали зеленого сигналу світлофора, кажуть правоохоронці. Одразу після цього молодик натиснув на газ.
Попри затор, який миттю виник на вечірньому перехресті, водієві вдалося утекти. Але проїхати керманич «БМВ» зміг лише кілька кварталів, в нього вже були пробиті колеса.
Водій летів вузькою дорогою між будмайданчиком та торгівельним центром. Там він пошкодив ще 5 автівок, припаркованих біля паркану. До того ледь не збив дівчат, що переходили дорогу. «Якщо б ми не відійшли, ця машина б нас просто передавила», - заявили дівчата.
«В автомобіля відірвало колесо і просто рух унеможливило. Тому транспортний засіб і зупинився», - розповідають у поліції.
Потрощені бампери, кузови та двері, спущені колеса – більшість авто з місця ДТП вже евакуювали. На місці залишився лише «Фольксваген» із донецькими номерами реєстрації. Найімовірніше, власник про нічну пригоду ще не знає.
Окрім керманича, в салоні «БМВ» перебували ще троє осіб – два молодики та дівчина, кажуть очевидці. І пасажири, і водій поводились неадекватно. «Дівчинка, яка напевно перебувала з ним поруч, говорила, що краще б я сіла за кермо і цього не було», - говорить свідок Єгор.
Вміст алкоголю в крові водія перевищував норму майже вдесятеро, кажуть в поліції. Зараз на нього складено одразу кілька протоколів. Чоловікові загрожує штраф та позбавлення водійських прав. А ще – грошова компенсація власникам десятка недешевих авто.