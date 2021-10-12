У запорізького водія, який потрощив 11 авто, вміст алкоголю в крові вдесятеро перевищував норму

У запорізького водія, який потрощив 11 авто, вміст алкоголю в крові вдесятеро перевищував норму

Окрім керманича, в салоні «БМВ» перебували ще троє осіб

У Запоріжжі п'яний водій протаранив 11 машин і намагався втекти. Молодик зупинився лише після того, як у його легковика відпало колесо. Винуватця ДТП затримали. За попередніми висновками, чоловік був у стані важкого алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

«БМВ», «Дачія», «Ланос», «Хюндай» та «Лексус» – на асфальті досі помітки після масштабної трощі у самому центрі Запоріжжя.

Свій екстремальний маршрут сутінковий гонщик розпочав з перехрестя. Неадекватний керманич просто протаранив автівки, що чекали зеленого сигналу світлофора, кажуть правоохоронці. Одразу після цього молодик натиснув на газ.

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Попри затор, який миттю виник на вечірньому перехресті, водієві вдалося утекти. Але проїхати керманич «БМВ» зміг лише кілька кварталів, в нього вже були пробиті колеса.

Водій летів вузькою дорогою між будмайданчиком та торгівельним центром. Там він пошкодив ще 5 автівок, припаркованих біля паркану. До того ледь не збив дівчат, що переходили дорогу. «Якщо б ми не відійшли, ця машина б нас просто передавила», - заявили дівчата.

«В автомобіля відірвало колесо і просто рух унеможливило. Тому транспортний засіб і зупинився», - розповідають у поліції.

Потрощені бампери, кузови та двері, спущені колеса – більшість авто з місця ДТП вже евакуювали. На місці залишився лише «Фольксваген» із донецькими номерами реєстрації. Найімовірніше, власник про нічну пригоду ще не знає.

Окрім керманича, в салоні «БМВ» перебували ще троє осіб – два молодики та дівчина, кажуть очевидці. І пасажири, і водій поводились неадекватно. «Дівчинка, яка напевно перебувала з ним поруч, говорила, що краще б я сіла за кермо і цього не було», - говорить свідок Єгор.

Вміст алкоголю в крові водія перевищував норму майже вдесятеро, кажуть в поліції. Зараз на нього складено одразу кілька протоколів. Чоловікові загрожує штраф та позбавлення водійських прав. А ще – грошова компенсація власникам десятка недешевих авто.

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