У Запоріжжі судили матір через "інтимний вчинок" її доньки: несподіване рішення

В Україні суд не покарав матір за неналежне виховання дитини / © Unsplash

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У Запоріжжі суд виправдав матір, яку звинувачували у невиконанні батьківських обов’язків. Відомо, що її малолітня донька спочатку вживала алкоголь, а потім зайнялась інтимом.

Про це йдеться у постанові Шевченківського райсуду м. Запоріжжя.

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У чому поліція звинувачувала матір

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 15 вересня 2026 року, інспектор ювенальної превенції Запорізького РУП склав матеріал стосовно жительки Запоріжжя.

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У протоколі зазначалося, що 12 вересня 2026 року її малолітня донька, перебуваючи на вулиці Криворізькій, вживала алкогольні напої — слабоалкогольний напій «Шейк», два ковтки «Рево» та коньяк. За версією поліції, це призвело до «необдуманих дій малолітньої всупереч її безпеці та вступу в статевий акт». На підставі цього поліцейські кваліфікували дії матері за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання дітей).

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Чому суд закрив справу та виправдав матір

Дослідивши матеріали справи, суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Людмила Петренко дійшла висновку про необхідність закриття провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Основні мотиви та висновки суду:

Процесуальні порушення поліції: суд встановив, що складений правоохоронцями протокол не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП. Фабула правопорушення викладена неконкретно та не відображає об'єктивної сторони ухилення від батьківських обов'язків, що робить протокол недопустимим доказом.

Відсутність доказів вини матері: у матеріалах справи не надано жодних підтверджень того, що мати свідомо нехтувала вихованням дитини або створювала неналежні умови проживання. Поліція не надала жодних негативних характеристик щодо матері чи відомостей про її асоціальний спосіб життя.

Презумпція невинуватості та практика ЄСПЛ: поліція не наділена правом перекладати обов'язок доказування на суд. Згідно з правовими позиціями Європейського суду з прав людини (зокрема у справах «Малофєєва проти Росії» та «Бочаров проти України»), суд не має права самостійно редагувати фабулу обвинувачення чи відшукувати докази замість поліції. Усі сумніви щодо винуватості особи тлумачаться на її користь.

Рішення суду

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП суддя постановила:

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Закрити провадження у справі стосовно жінки за ч. 1 ст. 184 КУпАП у зв'язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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