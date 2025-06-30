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У Запоріжжі знищили "Шахед", який упав у Дніпро: видовищне відео
У Запоріжжі знищили ворожий дрон, який впав у річку.
У Запоріжжі рятувальники знешкодили ворожий «Шахед», що впав у річку Дніпро.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як ворожий безпілотник опинився під водою, бачили місцеві жителі. Вони викликали ДСНС та вказали місце, де лежить російське залізяччя. Водолази обстежили дно та знайшли частину «Шахеда», що не розірвався. І знищили його на місці, просто у воді.
«За допомогою підводного дрона обстежили акваторію річки Дніпро та встановили, що на глибині чотири метри знаходиться бойова частина безпілотного літального апарата типу „Шахед“, яка відноситься до першої категорії вибухонебезпечних предметів, які знищується на місці», — каже керівник групи підводного розмінування Олександр Урик.
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