У Запоріжжі знищили "Шахед", який упав у Дніпро: видовищне відео

У Запоріжжі знищили "Шахед" / © ТСН.ua

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У Запоріжжі рятувальники знешкодили ворожий «Шахед», що впав у річку Дніпро.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як ворожий безпілотник опинився під водою, бачили місцеві жителі. Вони викликали ДСНС та вказали місце, де лежить російське залізяччя. Водолази обстежили дно та знайшли частину «Шахеда», що не розірвався. І знищили його на місці, просто у воді.

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«За допомогою підводного дрона обстежили акваторію річки Дніпро та встановили, що на глибині чотири метри знаходиться бойова частина безпілотного літального апарата типу „Шахед“, яка відноситься до першої категорії вибухонебезпечних предметів, які знищується на місці», — каже керівник групи підводного розмінування Олександр Урик.

Дата публікації 14:19, 30.06.25 Кількість переглядів 18 ТСН 13:00 новини 30 червня. Словаччина закликає світ миритись з РФ. Баку проти Москви

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