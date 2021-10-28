У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні археологічні знахідки: що вдалося знайти

Серед останніх знахідок - монети, яким по 500-700 років, коштовні прикраси чи персні з часів ще князів.

Монети, фрески із тваринами, та не знаний до нині вівтар - у Національному заповіднику "Софія Київська" виявили нові археологічні знахідки. Найдавніші - ровесники святині, мають близько тисячі років, кажуть науковці, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 жовтня.

Вкладання плит, бетонування і трактори під самими стінами Софії, на перший погляд, дивним, це може не здатися, але такі роботи тут зазвичай заборонені. Національний заповідник нині потребує реставрації. З усіх боків разом із будівельними, ведуться археологічні роботи.

І ледь не скрізь - десятки знахідок. Останні: монети, яким по 500-700 років, коштовні прикраси чи персні з часів ще князів.

Востаннє вгледіли у фресці левеня чи то пантеру. Хоча частіше в знахідках видніють образи святих.

Вік розпису - кінець 11 століття. Відтоді із понад 5 тисяч кв.м фресок у святині, збереглася половина, що є унікальним для всієї Європи. А не збережене, постійно відшукують в околицях, це воно на підлозі, чекають на очищення, реставрацію і описи для фондів. Та дещо, тут вмістити не можливо.

Також натрапили, без перебільшення, на унікальну річ, що змінить уявлення про вигляд Софії 11 століття.

Це залишки невідомого раніше вівтаря, повноцінного, для літургійної відправи, при чому відправи у якій брав участь і митрополит і єпископ.

Це незвично навіть в принципі для архітектурного стилю, бо збоку від головних, симетричних п’ять вівтарів. Фахівці сподіваються, що зроблять належним чином музеєфікацію, яка лише доповнить спадок Національної святині.

Софія Київська - не просто красивий храм, і одна з небагатьох споруд домонгольського періоду, яка дійшла до нашого часу. Її сміливо можна вважати, і без пафосу - колискою української культури, державності та історії.

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