У заручниках стихії: південь Італії потерпає від наслідків потужної повені

В Італії затопило сицилійське місто Палермо.

В заручниках стихії — італійське місто Палермо, яке потерпає від наслідків потужної повені.

Про це йдеться 15 жовтня у ТСН.Ранок.

Вулиці позаливало, тож рятувальникам довелося визволяти з затоплених авто водіїв і пасажирів. Загалом, надзвичайники провели у Палермо пів сотні рятувальних операцій. Декого просто супроводжували, а декого довелося буквально виносити на руках. Постраждали від повені і дороги: на деяких розмило асфальт, тож рух на таких ділянках довелося перекривати.

Новини світу: італійське місто Палермо потерпає від наслідків потужної повені

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