У заручниках стихії: південь Італії потерпає від наслідків потужної повені

В Італії затопило сицилійське місто Палермо.
В заручниках стихії — італійське місто Палермо, яке потерпає від наслідків потужної повені.
Про це йдеться 15 жовтня у ТСН.Ранок.
Вулиці позаливало, тож рятувальникам довелося визволяти з затоплених авто водіїв і пасажирів. Загалом, надзвичайники провели у Палермо пів сотні рятувальних операцій. Декого просто супроводжували, а декого довелося буквально виносити на руках. Постраждали від повені і дороги: на деяких розмило асфальт, тож рух на таких ділянках довелося перекривати.
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