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У Збройних силах розповіли про способи використання дронів та ракет армією РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Збройних силах розповіли про способи використання дронів та ракет армією РФ

Фото: Associated Press

Безпілотники ворогу більш вигідно запускати вночі, а не вдень.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що армія Російської Федерації для атак частіше у денний час використовує ракети, безпілотники переважно запускають в темну пору - від 23:00-00:00.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарайону. 

"Хоча іноді і поєднують. Вночі їх (безпілотники - Ред.) вигідніше запускати, бо радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив'язки немає. Тому їз збивати стрілецькими засобами - кулеметами та зенітними гарматами - фактично неможливо", - пояснив представник Повітряних сил.

За словами Ігната, якщо до РФ з Іранку вже надійшла нова партія дронів, то їх вже застосовують. Наразі ворожа армія використовує крилаті ракети повітряно-морського та наземного, а також "Іскандери" - оперативно-тактичні ракетні комплекси. 

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів, що нову систему ППО Patriot Україна використовуватиме для російської авіації, яка обстрілює ракетами нашу державу. З американської системи ППО ЗСУ не збиватимуть іранські дрони.

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Дата публікації
Перегляди
367
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