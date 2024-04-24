У Зеленського підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності

Очікується, що Байден підпише законопроєкт про допомогу Україні вже 24 квітня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна отримає американські ракети ATACMS великої дальності у межах нового пакета військової допомоги від США.

Про це Єрмак повідомив у ефірі ТСН у межах телемарафону.

Телеведучий зауважив, що Конгрес зобов’язав президента США Джо Байдена "якомога швидше" передати Україні ракети ATACMS великої дальності. Однак у нього лишається право відмовитися виконувати вимогу, пославшись на безпекові обґрунтування. Керівник ОП відповів, чи чекати українцям на ці ATACMS.

"Очікуємо, що в цьому пакеті буде все, що нам необхідно, тому що наші військові, головком, міністр оборони — на постійному контакті. Партнери знають, що нам необхідно, і зокрема той вид озброєння, який ви згадали", — заявив Єрмак.

"Сьогодні рівень співпраці між нашими військовими, військовим і політичним керівництвом наших країн дає нам абсолютно чітку віру в те, що в цьому великому пакеті будуть дійсно всі ті найменування, про які ми вже такий довгий час говоримо", — додав керівник ОП.

Він також зазначив, що Україна очікує підписання Байденом законопроєкту про допомогу на 60 млрд дол. вже 24 квітня.

Нагадаємо, раніше видання CNN із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Байдена готує новий пакет допомоги Україні на близько 1 млрд дол., який може вперше містити ракети ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи.

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