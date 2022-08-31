У Зеленського пояснили, чому світу потрібно ще більше опускати "залісну завісу" для росіян

Подоляк наголисив, що це абсурдна ситуація, коли росіяни проживають у чужій країні і в той же час погрожують напасти на неї.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"По-перше, перетин кордону з Україною майже відсутній, бо потрібно утримати візи. Що стосується візового режиму. Вони (росіяни - ред.) підримують війну в повному обсязі. 70-80% говорять: "Давайте вбивати українців". Річ, передусім, в туристичних візах - бо це дуже великий потік людей з РФ. В той же час ті люди, які закликають вбивають людей, хочуть приїхати за кордона на шопінг чи так далі. Росіяни довгий час не платили за цю війну будь-яку ціну. Ви хочете підтримувати війну, своїх лідерів, які хочуть захопити пів світу, будь ласка, підтримуйте і сидіть в своєму таборах, містах. По-друге, росіяни отримують тимчасове право на проживання в тому чи іншому європейському місті, і як вони себе там поводять. Вони ображають місце, де вони проживають, ображають країну, вони говорять про фізичне знищення", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видавання віз.

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