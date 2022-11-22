У Зеленського розповіли, скільки часу Україна звільнятиме свої території: "Війна не триватиме вічно"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав утриматися від коментарів щодо звільнення українських територій та довіряти Генштабу. Водночас він наголосив, що війна не може тривати вічно.

Про це він сказав 22 листопада в етері телемарафону.

"Ми маємо позитивну динаміку військових дій. Прогнози - це нормально, бо вони мають дати нам надію, що ця війна не є нескінченною. І ця війна не триватиме вічно. Є ресурси РФ, є санкційний тиск, є стійка військова неспроможність РФ, яку вони не можуть компенсувати мобілізацією та переведенням своєї економіки на військові рейки. Тобто є об'єктивна логіка воєнного процесу. Україна демонструє інший підхід до війни, абсолютно вольову тенденцію, що ми повинні звільнити свою територію. Зараз цілком очевидно, що в РФ відбуваються панічні процеси, коли вони будують елементи оборони в тилу. У них зараз в інформаційному плані істерика, мовляв, вони "негативно наступають", але треба щось робити", - пояснив Подоляк.

Радник голови Офісу президента вважає, що Росія відчуває свій програш, а деокупація всіх українських територій може бути швидкою.

"Росія відчуває свій програш. Це також відчувають наші західні партнери, тому вони обережно коментують переговорні процеси. Там уже говорять, що про переговори повинна говорити Україна. І саме український президент формує порядок денний сьогодні. Виходячи з логіки, математики, психології війни - звільнення наших територій може бути швидким. Але, крім Генштабу та Ставки, ніхто не бачить реальної картини того, як ми звільнятимемо наші території", - пояснив Подоляк.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Окупанти рушили з півночі, півдня та сходу. У Кремлі хотіли усунути законну владу та встановити у Києві свій маріонетковий режим.

Голова ГУР МО Кирило Буданов вважає, що фейковим "президентом" України Росія планувала зробити державного зрадника Януковича. Проте ЗСУ зламали плани росіян та дали гідну відсіч окупантам.

Сили оборони провели успішні операції на півночі України та звільнили наші території. Також ЗСУ провели контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках.

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