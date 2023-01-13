У Зеленського розповіли, які урядові програми допоможуть створити нові робочі місця

В Офісі президента анонсували розвиток будівельного бізнесу та трансформацію допомоги по безробіттю.

Заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма розповів про дві великі програми, які повинні сприяти створенню нових робочих місць. Йдеться про програму "Доступна іпотека", яка стане каталізатором будівельного сектору, та зміни щодо допомоги для безробітних.

Про це він розповів в ефірі ТСН.

За словами Ростислава Шурми, програма "Доступна іпотека" покликана не тільки дати моживість українцям на вигідних умовах придбати житло.

"Вона [програма "Доступна іпотека"] має іншу складову – вона стане каталізатором будівельного сектору. Це надзвичайно трудомісткий сектор, який передбачає не лише механічне виробництво, але й велику кількість праці, при чому не тільки у будівництві, але й суміжних галузях", - пояснив заступник голови ОП.

За його словами розвиток будівельного бізнесу стимулюватиме виробництво будматеріалів, меблів, оздоблювальних матеріалів.

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"Друга велика програма – трансформація допомоги по безробіттю. Уже запущені перші пілотні проекти, які передбачають не просто виплату допомоги, як це було традиційно протягом багатьох десятиліть, а коли держава створює публічні замовлення на ті чи інші громадські роботи. Людина, яка втратила роботу у приватному секторі може отримати оплачувані громадські роботи і приносити благо своєму рідному місту", - пояснив суть змін Ростислав Шурма.

Він також нагадав, що цього року держава подбала про аграріїв, для яких було запущено спеціальну програму кредитування, щоб вони могли здійснити посівну.

"Тисячі аграріїв отримали пільгові кредити за нульовими ставками на десятки мільярдів гривень - чи 20, чи 25 - треба подивитися статистику", - наголосив він.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні за підсумками 2022 року виявилася значно меншою, ніж очікували і склала 26,6% замість прогнозованих 30%.

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