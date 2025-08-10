У Зеленського назвали, що хорошого зробив Янукович для України

Віктор Янукович / © УНІАН

Колишній президент-утікач Віктор Янукович був би ліквідований, якби не втік з України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, наголосивши, що для Кремля він не становив жодної цінності та міг бути використаний як інструмент для початку війни.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю Наталії Мосейчук на YouTube-каналі.

«Доля Януковича була вирішена. Москва б його прибрала. Вона могла просто його прибрати. Так він ще десь в Ростов встиг з’їхати, а могли його прибрати. Він нікому не був цікавий — це людина, яка не має додаткової цінності, доданої вартості», — сказав радник керівника ОП.

На питання Мосейчук, чи є щось хороше, що можна сказати про Януковича, Подоляк відповів: «Є хороше. Він своєчасно втік. Це добре. Бо росіяни могли використати його інакше. Тобто інтуїтивно він правильно зрозумів, що краще втікати сьогодні, щоб не бути ліквідованим завтра, для того щоб почати війну післязавтра».

Подоляк наголосив, що Янукович був неспівставний тому рівню, на якому він випадково опинився.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Янукович отримав другий вирок. Суд підтвердив факти змови, дезертирства та незаконного перетину кордону.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мосейчук + Михайло Подоляк: До всіх президентів були претензії