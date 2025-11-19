У Зеленського повідомили, з ким зустрічатиметься президент України сьогодні в Туреччині

Переговори в Туреччині / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Анкари в рамках свого турне. Головною подією дня стануть вечірні переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила кореспондент ТСН Ірина Кондрачук з посиланням на пресслужбу українського лідера.

За планом, сьогодні в Анкарі відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Переговори заплановані на вечір і пройдуть у форматі віч-на-віч. Після завершення розмови президенти вийдуть до представників преси, щоб оголосити результати зустрічі та обговорити досягнуті домовленості.

До складу української делегації, яка прибула до Анкари, долучився секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров. Раніше він виїхав з України у відрядження до Туреччини.

Робочий візит Зеленського розпочався з традиційного дипломатичного заходу. Президент України поклав квіти і хвилиною мовчання вшанував пам’ять першого президента Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка.

Що ж до ймовірної зустрічі із спецпредставником США Стівом Віткоффом, інформація про неї жодною зі сторін офіційно не повідомлялася.

Нагадаємо, українська сторона представить напрацьовані рішення, спрямовані на активізацію перемовин щодо завершення війни, відновлення обмінів і повернення полонених. Також обговорюватимуть гуманітарні питання та подальшу безпекову співпрацю між Україною і Туреччиною.

Представників РФ на зустрічах не буде, а Анкара продовжує відігравати ключову роль у дипломатичних зусиллях із врегулювання ситуації.