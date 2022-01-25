У Житомирі декілька днів не можуть зняти кішку з найвищого поверху недобудови 

Волонтери встановили для кішки пастку.
У Житомирі волонтери кілька днів намагаються врятувати кішку. Тварина видерлася на один із найвищих поверхів недобудови і будь-якої миті, впевнені її рятувальниці, може злетіти донизу.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 січня.
Аби кішку відловили і спустили на землю - зверталися до всіх спеціальних служб міста, кажуть волонтери. Зрештою, самі потрапили на будмайданчик, кілька годин шукали чорну кішку, втім, вийшли з порожніми руками. У недобудові залишили для неї пастку зі смаколиками всередині.
“Ми поставили котоловку. Прийдемо, перевіримо, чи котик попався”, - коротко сказала волонтерка Людмила Вергілес.
Нагадаємо, у Херсоні дівчина хотіла зняти з дерева кота, але не змогла злізти на землю. Їй допомогли рятувальники.
А в Харківській області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.
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