У Житомирі пасажир автомобіля, який зупинили патрульні, розбив каменем скло у поліцейському авто

Чоловік підняв з землі камінь і жбурнув його у лобове скло патрульної машини.
У середмісті Житомира патрульні зупинили легковик за порушення правил дорожнього руху.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 січня.
Водійка легковика була напідпитку, і поки патрульні оформлювали на неї адмінпротокол, 67-річний чоловік - пасажир автівки - підняв з землі камінь і жбурнув його у бік машини.
Момент, як камінь розбиває скло, зафіксував відеореєстратор. Патрульні тут же викликали на місце слідчих і тепер пасажиру загрожує кримінальна відповідальність до 5 років обмеження волі.
Нагадаємо, п'яний 35-річний житель Червонограда Львівської області з ножем напав на поліцейських.
Читайте також:
- Зламав руку ломакою: охоронець Олександрівської лікарні в Києві побив адвоката (фото, відео)
- Подружжя жорстоко порізали ножем після суперечок через паркування: їхні маленькі діти в цей момент були у будинку
- У Парижі вже 200 років живе "Сім'я" – релігійна громада, члени якої укладають шлюби лише між собою