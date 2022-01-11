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У Житомирі пасажир автомобіля, який зупинили патрульні, розбив каменем скло у поліцейському авто

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У Житомирі пасажир автомобіля, який зупинили патрульні, розбив каменем скло у поліцейському авто

УНІАН

Чоловік підняв з землі камінь і жбурнув його у лобове скло патрульної машини.

У середмісті Житомира патрульні зупинили легковик за порушення правил дорожнього руху. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 січня.

Водійка легковика була напідпитку, і поки патрульні оформлювали на неї адмінпротокол, 67-річний чоловік - пасажир автівки - підняв з землі камінь і жбурнув його у бік машини. 

Момент, як камінь розбиває скло, зафіксував відеореєстратор. Патрульні тут же викликали на місце слідчих і тепер пасажиру загрожує кримінальна відповідальність до 5 років обмеження волі.

У центрі Житомира пасажир авто жбурнув камінь у поліцейську машину

У центрі Житомира пасажир авто жбурнув камінь у поліцейську машину

Нагадаємо, п'яний 35-річний житель Червонограда Львівської області з ножем напав на поліцейських.

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