У Житомирі пасажир автомобіля, який зупинили патрульні, розбив каменем скло у поліцейському авто

У Житомирі пасажир автомобіля, який зупинили патрульні, розбив каменем скло у поліцейському авто

Чоловік підняв з землі камінь і жбурнув його у лобове скло патрульної машини.

У середмісті Житомира патрульні зупинили легковик за порушення правил дорожнього руху.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 січня.

Водійка легковика була напідпитку, і поки патрульні оформлювали на неї адмінпротокол, 67-річний чоловік - пасажир автівки - підняв з землі камінь і жбурнув його у бік машини.

Момент, як камінь розбиває скло, зафіксував відеореєстратор. Патрульні тут же викликали на місце слідчих і тепер пасажиру загрожує кримінальна відповідальність до 5 років обмеження волі.

У центрі Житомира пасажир авто жбурнув камінь у поліцейську машину

Нагадаємо, п'яний 35-річний житель Червонограда Львівської області з ножем напав на поліцейських.

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