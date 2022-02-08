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У Житомирі реконструюють аеропорт: яким буде летовище за 800 мільйонів

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У Житомирі реконструюють аеропорт: яким буде летовище за 800 мільйонів

Associated Press

Житомирське летовище має статус міжнародного. Тут приземляються кілька невеличких суден зі США та Вірменії.

У Житомирі реконструюють аеропорт. Він стане базовим для лоукостерів та прийматиме літаки навіть за несприятливої погоди. Роботи почнуть у травні. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 лютого.

Нову злітно-посадкову смугу будуватиме турецька компанія. Обійдеться це у 800 мільйонів гривень — майже усе виділять з державного бюджету. Житомирське летовище має статус міжнародного. Тут приземляються кілька невеличких суден зі США та Вірменії. Та працювати на повну потужність аеропорт не може — злітно-посадкова смуга закоротка: лише 1650 метрів. Та зношена. Її  демонтують і побудують нову — в півтора рази довшу.

“Якщо подивитись зараз, там може стояти два літаки та в два чи в три рази пасажирського перону. Там будівництво перону для вантажних літаків. Там світло-технічне обладнання. Чому проходило здорожчання? Тому, що ми хотіли все, щоб цей аеропорт міг бути базовим для лоукостерів”, — розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

“Проблем з об’єктом не буде. Об’єкт буде зданий в цьому році”, — підкреслив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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