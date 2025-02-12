У Житомирі військовий на смерть збив 17-річного хлопця: нові подробиці

У Житомирі судять військового, який вчинив смертельну ДТП. Що відомо?

У Житомирі судять військового, який на початку зими скоїв смертельну ДТП на пішохідному переході.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Ледь стримує емоції Олена - матір загиблого Валерія Розбицького. Від утрати єдиного сина минуло два місяці.

"Життя, яке забрали не тільки в моєї дитини, а й повністю у всієї родини. Я хочу справедливості. Справедливого суду", - каже вона.

Валерію Розбицькому було 17 років, він мріяв вступити у військовий інститут. Йому легко давалося вивчення іноземних мов. Того страшного вечора, 3 грудня 2024 року, Валерій саме поспішав до репетитора з польської. Але на пішохідному переході, що поруч із будинком його бабусі, хлопця збила автівка. Від отриманих травм серце юнака зупинилося у реанімації наступного ранку.

Мати загиблого хлопця

ТСН вже розповідала, що за кермом волонтерської автівки сидів Василь Онопрійчук, військовослужбовець 72-ї бригади. До Житомира тоді приїхав у відпустку. І надвечір сів за кермо напідпитку. Без посвідчення водія.

Окрім рідних, до зали суду прийшли друзі та однокласники загиблого. Після репортажу ТСН у грудні, маму та бабусю Валерія Розбицького почали впізнавати на вулицях. Так, серед перехожих, які підійшли висловити співчуття - знайшлися свідки трагедії, які долучилися до справи.

"Ще раз вибачаюся перед всіма. Я розумію, що це нічого не поверне. Але я можу ще допомогти в обороні", - каже підсудний.

Про звільнення обвинуваченого з-під арешту в обмін на службу - просить і його захисник.

"Ми хочемо, щоби він повернувся до своєї бригади імені Чорних запорожців. Оскільки, він є головним сержантом роти", - каже адвокат Андрій Бурун.

Але найбільша небезпека, на думку прокурора та адвоката потерпілої, що обвинувачуваного у вбивстві дитини військова частина може відрядити до іншого регіону. А це, пояснюють, затягне і навіть призупинить судовий розгляд. Суддя ухвалив рішення продовжити перебування Василя Онопрійчука під вартою ще на 60 діб. Та зобов’язує його сплатити моральну компенсацію матері загиблого у розмірі півтора мільйона гривень. Військовослужбовцю загрожує до 10 років в'язниці із позбавленням права керувати авто.

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