У Житомирі з дна водойми підняли тіла двох зниклих напередодні студентів

В одного загиблих з кишені зникли паспорт, гаманець та водійські права.

У Житомирі двох зниклих напередодні студентів знайшли мертвими в озері. Двоє хлопців - 18-річний Назар та 20-річний Ярослав зникли в неділю, хлопці не повернулися на ніч у гуртожиток. Їх одразу почали шукати у друзів і знайомих, але студенти зникли без сліду. І лише на наступний день пошуків речі студентів знайшли біля технічної водойми коледжу. А згодом із дна озера водолази підняли й тіла студентів.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Обидва вони вчились на механиків, жили в гуртожитку в одній кімнаті. Востаннє їх бачили в неділю по обіді на одній з житомирських вулиць. Хлопці попередили, що йдуть гуляти. На сполох першим забив їхній сусід по кімнаті. Каже, гуртожиток мав зачинятись на ніч, а Назара та Ярослава все не було, тож зателефонував їм. У відповідь довгі гудки. «Почав шукати, телефонував всім, з хлопцями шукали, їздили в місто, по території ходили. Такого не було, вони постійно трубку беруть, а це виклик йде, а трубку ніхто не бере», - розповідає сусід хлопців.

Зниклих шукали усю ніч, обдзвонили лікарні, сподівались, хлопці просто загуляли. Поліцію повідомили лише вранці. Випадково із вікна на кухні гуртожитку друзі зниклих хлопців побачили їхні речі, які лежали на березі ставка. Про знахідку одразу повідомили викладачам. «Курточка Яріка жовта, хлопці зразу сюди прибігли подивились. Це їх речі. Курточки їхні, рюкзак Назара, телефон, гаманець», - додає сусід.

Це технічна водойма, яку у коледжі використовують на випадок пожежі. Глибина - три метри. Крига тут була проламана в кількох місцях. Тож слідчі запідозрили, що студенти провалились. Нині в поліції розглядають усі версії - від самогубства до вбивства. Попередня причина загибелі студентів ще утоплення. Чи є на тілах сліди насильницької смерті, експерти поки не кажуть. Версію самогубства відкидають їхні друзі. «Не було ніяких конфліктів, самі хлопці не конфліктні були. Самі вони туди не полізуть», - твердить друг юнаків.

Педагоги запідозрили – чи не полізли студенти на кригу заради ектремального селфі. А ще кажуть, схоже на те, що хлопців хтось змусив зайти на лід.

«Акуратно складені курточки на березі. І кроків сім цією кригою, а потім обвал. Самогубство я виключаю, може погоня якась була, може хтось переслідував», - твердить директор Житомирського агротехколеджу Микола Тимошенко.

На користь цієї версії свідчить і те, що в одного загиблих з кишені зникли паспорт, гаманець та водійські права. Що могло статися батьки загиблих студентів і гадки не мають. «Ми не знаємо що казати, нас там не було. Ніхто там не винуватий. Заклад там точно ні до чого», -переконана мама загиблого студента.

Експерти вже з’ясували, хлопці не були ані п’яні, ані під впливом наркотичних речовин. Усіх, хто бачив їх у день зникнення ввечері, слідчі просять повідомити на 102.