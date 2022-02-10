На території спалаху встановлено 40-денний карантин.
У Житомирі зафіксували спалах африканської чуми свиней. Хворих тварин виявили на території виправної колонії - їх вирощували у підсобному господарстві. Тепер сотню свиней доведеться знищити. Господарство дезінфікують.
Про це йдеться у ТСН. Ранок 10 лютого.
Ще 30 голів вирощують неподалік - у сусідній тюрмі. Чи заражені вони - поки з'ясовують. Також перевіряють навколишні господарства житомирян.
Карантин у трикілометровій від спалаху зоні триватиме 40 днів. Неподалік від карантинної зони розташований продовольчий ринок, але його не закриватимуть, не вилучатимуть і м’ясо - вирішила надзвичайна протиепізоотична комісія. Кажуть, свіжину за межі колонії не продавали, тож загрози, що інфікована свинина потрапить на стіл житомирянам, немає.
У Держпродспоживслужбі нагадують: людям африканська чума свиней загрози не несе.
“Виявили на самому ранньому етапі... Йде розслідування. Ми думаємо, що все таки є шлях - це можливе згодовування необроблених, не переварених харчових відходів. Де люди не з’їли. Можливо, це обіди від засуджених, можливо, це передачі засудженим. Це може бути таким шляхом”, - сказав Василь Кравченко, начальник житомирського міського міського управління Держпродспоживслужби.
Нагадаємо ,у квітні 2021 року в селі Котелеве, що в Чернівецькій області, стався масовий спалах африканської чуми свиней. Вірусне захворювання виявили в одному із приватних фермерських господарств. За одну ніч там померло 440 голів тварин.
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