У Житомирі звільнили копа, який відгамселив затриманого у райвідділку: йому загрожує 8 років в'язниці

У Житомирі звільнили копа, який відгамселив затриманого у райвідділку: йому загрожує 8 років в'язниці

Поліцейському інкримінують перевищення службових повноважень

У Житомирі Держбюро розслідувань з’ясовує обставини побиття чоловіка поліцейським.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

41-річного чоловіка привезли до райвідділку після дебошу, який він напідпитку влаштував вдома. Все, що відбувалось далі у холі відділку, бачили відвідувачі. За їхніми словами, оперуповноважений і затриманий посварились, коп схопився за кийок і почав бити чоловіка.

Також читайте Наркотики і жорстоке побиття в російській армії: правоохоронці розслідують опубліковане відео

Обурені свідки викликали швидку. Від госпіталізації побитий чоловік відмовився. А от дії поліцейського, які до речі, потрапили і на запис камер спостереження, розслідує нині ДБР.

Поліцейському інкримінують перевищення службових повноважень, за це світить 8 років позбавлення волі. В поліції кажуть, його вже звільнили.

«Виник словесний конфлікт, в результаті поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку, завдавши йому не менше семи ударів гумовим кийком. Сцену побиття побачили інші відвідувачі, які припинили протиправні дії правоохоронця та викликали швидку. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої тіла», - розповідає речниця територіального управління ДБР Катерина Гурасимук.

Новини України: ДБР з`ясовує обставини побиття чоловіка у райвідділку Житомира

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання