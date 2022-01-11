У Житомирській області чоловіка відправили за ґрати через крадіжку трьох мішків пшениці

У Житомирській області чоловіка відправили за ґрати через крадіжку трьох мішків пшениці

Мати просила не карати сина.

У Житомирській області чоловіка на три місяці відправили за ґрати, бо він у рідної матері вкрав три мішки пшениці.

Про це йдеться у вироку Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, уродженець села Дідовичі Житомирської області вкрав із сараю матері три мішки пшениці, вартістю 825 гривень. Під час судового процесу чоловік визнав провину та розкаявся. Він додав, що не встиг продати зерно.

Його мати пояснила, що коли помітила крадіжку з сараю, то зателефонувала до поліції. Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний її син. Копи повернули жінці два пустих мішки та один із пшеницею. На суді вона просила не карати сина.

Суд визнав чоловіка винним за 1 ст. 185 КК України. Його засудили до 3 місяців арешту. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Читайте також: