У Житомирській області на фестивалі встановили пам'ятник картоплі: який вигляд має

У Житомирській області на фестивалі встановили пам'ятник картоплі: який вигляд має

Гостей фестивалю не злякав навіть дощ.

Пам’ятник картоплі з’явився в місті Овруч. Золота пані-картоплина: руки в боки, з намистом, у хустині і в червоних чобітках.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 20 вересня.

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Попри дощ на фестиваль картоплі в Овручі зібралися сотні гостей. Частували їх десятками картопляних страв: від дерунів і голубців до калатуші та картопляної бабки. Усі страви фестивалю оцінювало журі. Зізнаються, що здивувати картопляними наїдками їх було важко, але учасникам фестивалю це вдалося.

“Дуже цікаві картопляні ватрушки, картопляна ковбаса, дуже смачна. Ми вже її скуштували”, — каже головна журі фестивалю картоплі Оксана Левківська.

“Ми на Поліссі картопляники. У нас картопля варена, картопля смажена, картопля парена. Ми дуже любимо картоплю”, — додала учасниця фестивалю Наталія Пилипчук.

Новини України: в Овручі встановили пам'ятник картоплі

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