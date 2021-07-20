У Житомирській області рятують священника та жінку, які потрапили під потяг

У Житомирській області рятують священника та жінку, які потрапили під потяг

На залізничному переїзді є шлагбаум і світлова сигналізація.

У Житомирській області священник з жінкою-поводирем переходили колію просто на зустріч поїзду. Сталося це на переїзді у місті Коростень. Після зіткнення з потягом за життя потерпілих борються медики.

Обставини аварії на коліях - у матеріалі ТСН.19:30.

Також читайте В Одеській області жінка кинулася під потяг: підозрюють самогубство

Відео зняли пасажири потяга, який збив на переїзді двох стареньких. Попри страшний удар - люди вижили. Чоловік нині у реанімації, а жінка - у відділенні хірургії. Усе сталося на залізничному переході. За словами очевидців, батюшка з місцевої церкви у супроводі жінки пропустили товарний потяг і попри працюючу сигналізацію почали переходити колії. У цей час рухався ще один потяг. Обидвоє і потрапили під його колеса. На залізниці кажуть: їхня працівниця намагалася попередити пішоходів про небезпеку, але марно.

Побачити чи почути попередження у потерпілих шансів не було, кажуть місцеві. 73-річний священник пересувається лише за допомогою жінки-поводиря. Їй 79 і вона має великі проблеми зі слухом. На залізниці своєї провини не бачать. Кажуть, і шлагбауми, і сигналізація на переїзді працюють справно. Але в людей не вистачає терпіння дочекатися, поки перехід відкриють.

За останні три дні на цій станції - вже друга аварія. Залізничники вкотре просять не порушувати правила. Адже хвилина поспіху на переїзді часто закінчується важкими травмами або смертю.

Новини України: медики борються за життя двох людей, які потрапили під потяг у Житомирській області

Нагадаємо, у Росії внаслідок зіткнення потягів загинули двоє людей, є постраждалі. Причиною зіткнення міг стати серцевий напад машиніста.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання