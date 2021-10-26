У Житомирській області знайшли 67-річну жінку, яка дві доби пролежала в полі, бо не могла самостійно підвестись

У Житомирській області знайшли 67-річну жінку, яка дві доби пролежала в полі, бо не могла самостійно підвестись

Жінка попри легкий одяг навіть не застудилась.

Провела дві доби у полі. Незвичайну пацієнтку доправили в лікарню на Житомирщині. 67-річна жінка в легкому одязі, без води і їжі, пролежала на полі два дні. Змерзла, але вижила, більше того, навіть переохолодження не отримала.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пенсіонерка випасала худобу, але ввечері з поля разом з коровами не повернулася, тож родичі забили на сполох. Спочатку її шукали самі, згодом подзвонили до поліції. Дві доби поліцейські прочісували поля та ліс. Лише надвечір другого дня її знайшли живу на полі за 5 кілометрів від села.

Потерпіла розповіла, перечепилася і впала, через сильний біль у плечі не змогла підвестися.

Новини України: до лікарні в Житомирській області доправили незвичайну пацієнтку

Її доправили до лікарні з підозрою на перелом ключиці. Медики діагностували забиття плеча і виписали додому. Кажуть, що потерпіла народилася в сорочці, бо під час нічних заморозків навіть не застудилася.

«В свідомості, контактна, доступна, говорила все повністю. Одні зі скарг це були тільки болі в плечі. Це диво, що при такі температурі, в таких умовах, вона вижила, і стан після такого в неї буя задовільний», - констатують медики.

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