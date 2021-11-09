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У Житомирському СІЗО ветерани АТО, яких звинувачують у жорстокому вбивстві заради автівки, оголосили голодування

У Житомирському СІЗО ветерани АТО, яких звинувачують у жорстокому вбивстві заради автівки, оголосили голодування

УНІАН

Свою провину вони спочатку визнали, пізніше змінили покази і заявляють, що вони - невинні.

У Житомирському слідчому ізоляторі оголосили голодування двоє підсудних, учасників АТО. Олександра Плотіцина і Віктора Співака звинувачують у навмисному вбивстві. Свою провину вони спочатку визнали, пізніше змінили покази і заявляють, що вони - невинні.

Про це 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

За версією слідства, 34-річний житель Хмельниччини купив у Бердянську автівку на "євробляхах" за три тисячі доларів і повертався додому. Дорогою поблизу Миколаєва узяв двох попутників. Коли водій зупинився випити кави, пасажири підсипали йому сильне снодійне. А потім його - непритомного - втопили у кар'єрі. Слідство і суди тривають вже понад три роки. Обвинувачувані почали голодувати, бо термін їхнього тримання під вартою сплив ще 6 листопада, отже, їх мали б звільнити з СІЗО. 

Новини України: у Житомирському слідчому ізоляторі двоє учасників АТО оголосили голодування

Новини України: у Житомирському слідчому ізоляторі двоє учасників АТО оголосили голодування

"Вони визнають, що вони їхали з цим водієм, який потім виявився вбитим. Вони вийшли з машини, що було далі - вони не знають. І жодних доказів, що вони були на місці злочину, наразі немає. Від 6 листопада хлопці утримуються під вартою незаконно", - зазначає адвокат обвинувачуваних Володимир Ткачук.

За словами прокурорки Житомирської обласної прокуратури Олени Бондарчук, сторона захисту має 5 днів на оскарження цієї ухвали, проте оскарження ухвали не означає зупинення виконання.

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