У Жовтих Водах мер отримає до 180 тисяч гривень премії під час війни: містяни обурені (фото)

У Жовтих Водах Дніпропетровської області депутати на черговій сесії затвердили міському голові премію на 2023 рік. Під час повномасштабної війни в Україні Дмитро Ханіс щомісяця отримуватиме 100% надбавки від окладу. Тобто до 180 тисяч гривень додатково за рік. Рішення обурило місцевих мешканців.

ТСН.ua намагався отримати коментар мера, однак поспілкуватися вдалося лише з головною бухгалтеркою міськради Вікторією Жалдак.

Вона підтвердила, що міськрада прийняла рішення про преміювання міського голови. Відповідний документ опубліковали на сайті міськради.

"Вона (премія - ред.) буде нараховуватись поступово за фактично відпрацьований час. Людина може захворіти, може поїхати у відрядження, може бути у відпустці. І з нею будуть братися податки", - сказала головна бухгалтерка.

Також читайте Мер Тернополя під час війни виписував собі максимальні премії - НАЗК

Жалдак підкреслила, що премія нарахована за законом, посилаючись на закон України про місцеве самоврядування та постанови Кабінету міністрів. Однак за які особливі досягнення меру вирішили нарахувати премію, вона не відповіла.

"Рішення прийнято міською радою. Не мною, ні кимсь іншим, ні першим заступником. Прийнято міською радою відповідно до їх повноважень", - сказала ТСН.ua головна бухгалтерка.

Варто зазначити, що під час сесії міської ради, на якій підтримали преміювання мера, виникли суперечки між депутатами. Місцеве видання "Жовті Води.City" опублікувало запис засідання. Депутатка Вікторія Кузьминська вимагала зазначити досягнення мера, на підставах яких він заслуговує на премію.

Головна бухгалтерка Вікторія Жалдак, з якою спілкувався ТСН.ua, під час сесії відповіла, що "жоден міський голова не стикався з тими питаннями, які виникли в наш час".

"На сьогодні нашою територіальною громадою отримано дуже велика кількість буржуйок, генераторів, посуду, постільної білизни. Забезпечені внутрішньо переміщені особи, вони забезпечені харчуванням, медикаментами. Крім того, громада отримала дві машини швидкої допомоги які, крім того, мають ще медикаменти. Ви вважаєте цього мало для громади? Це все пройшло під егідою міського голови і це його робота", - пояснила Жалдак.

Проти преміювання проголосували троє депутатів з 23. Міський голова не брав участь у голосуванні через конфлікт інтересів. Зазначимо, що за минулий 2022 рік Дмитру Ханісу було нараховано 386 594 гривні заробітної плати. Окрім щомісячного окладу в розмірі 15 тисяч гривень, мер отримує кілька надбавок та матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

Витяг розрахункових відомостей за 2022 рік / Фото: Наталія Шум у Facebook

У соціальних мережах багато місцевих мешканці написали, що обурені через нарахування меру премії під час війни в країні.

"Наші депутати вже забули, що в країні війна. Про які премії може взагалі йти мова?",

"У місті дуже багато проблем, які потрібно вирішувати за кошт бюджету, а не виплачувати меру премію",

"Стосовно буржуйок, генераторів та гуманітарки - це не досягнення, це звичайна потреба громади у воєнний час", - пишуть мешканці Жовтих Вод у Мережі.

Нагадаємо, міський голова Тернополя Сергій Надал під час війни виписував собі максимальні премії. Їх розмір міг досягати 250% від посадового окладу. Він також надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у максимальних гранично допустимих обсягах. НАЗК склало за цим фактом протокол.

Замість мерства - волонтерство: як склалось життя звільненого з окупації мера Скадовська

Читайте також: