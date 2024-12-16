У Запоріжжі відкрили унікальну школу: що відомо (фото, відео)

Пів тисячі дітей зможуть одночасно навчатися у першій підземній школі, яку відкрили у Запоріжжі. Чимало учнів досі жодного разу не сиділи за справжніми партами. І лише зараз вживу знайомляються з однокласниками та вчителями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Сім метрів під землею на площі понад тисячу квадратних метрів розмістилися 16 аудиторій з усім необхідним для навчання - такий вигляд має школа. Також є спортивні кутки з настільним футболом та тенісом, буфет, вбиральні. Школа заживлена від двох ліній електропередач – основної та резервної, на випадок тотального блекауту є власний потужний генератор.

"113 мільйонів гривень кошторисна документація, на яку в нас підписано договір з підрядною організацією, 80 відсотків ми отримали за субвенцію міністерства освіти України, 20 відсотків це - гроші області і міста Запоріжжя. 90 відсотків всім відомих видів озброєння, яке використовує ворог, може витримати", - каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Третьокласник Руслан радіє, що нарешті пішов у справжню школу.

"Мені дуже подобається в школі навчатися. Подобаються уроки малювання, урок математики та урок дизайну технологій", - каже Руслан Гелетюк.

У Запоріжжі відкрили підземну школу

З першого класу лише онлайн-уроки були і в доньки Маргарити – Кіри. Тепер у дітей є можливість не лише вчитися повноцінно, а й відчути себе в колективі.

"Вона не бачила ні школи вона не знала, що таке дошка, що таке парта і вчительку вона навіть не впізнавала, коли на початку року ми приходили за підручниками А головне - діти будуть у безпеці", - каже Маргарита Новікова.

Одночасно тут зможуть навчатися в одну зміну півтисячі дітей. Досі всі вони були на дистанційці, адже укриття у школі не було.

Зараз на Запоріжжі близько 60 тисяч дітей шкільного віку. Лише кожен шостий вчиться офлайн завдяки укриттям. Тож в області зараз зводять ще 11 підземних шкіл. Чотири з них обіцяють добудувати ще у цьому році.

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