У зруйнованому Росією місті встановили бойову ялинку: який вигляд має святкове дерево (фото, відео)

Росіяни ні на мить не припиняють трощити Оріхів на Запоріжжі. У місті і досі залишається близько тисячі людей. Виживати їм допомагають волонтери, поліцейські та рятувальники. В місті немає світла, води та газу, втім працюють магазини та пошта, а віднедавна настрій оріхівцям підіймає й прикрашена ялинка, що вціліла від обстрілів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

В Оріхові рятувальники встановили святкову ялинку. Вона тут бойова - стовбур із залишків снаряду від "Урагану".

"Виявили, що цю конструкцію можливо використовувати в цивільних цілях, тому ми швидко знайшли їй застосування", - каже начальник 14 ДПРЧ Віталій Чорний.

Ялинка в Оріхові

Оріхів лише за 9 кілометрів від ворога - обстріли тут щодня. Попри це у підвалі і досі працює пошта.

"Кожен день до нас приїжджає машина з Запоріжжя із посилками, із листами, з пенсіями, хто що, пенсіонерів у нас по місту 200 чоловік", - каже завідуюча поштовим відділенням Валентина Бундур.

Валентина Бундур.

Пані Валентина на роботу добирається з сусідньої Преображенки. Її село наполовину зруйноване.

В Оріхові, розповідають жителі, немає не лише води, а й світла та газу. Звідси 13 000 людей виїхали, лишилося трохи більше тисячі.

Оріхів

У місті працює кілька магазинів і навіть їдальня. До Запоріжжя ходить маршрутка, а от по місту люди пересуваються велосипедами, які бережуться від обстрілів як можуть. Оріхівці хочуть вірити у новорічні дива і приносять на святкову ялинку свої прикраси.

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Нагадаємо, військові розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку.

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