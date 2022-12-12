У ЗСУ пояснили, як затяжна війна в Україні може вплинути на російську армію

Глобально, геостратегічно і геополітично затяжна війна в Україні грає проти РФ.

Затяжна війна з Україною у будь-якому випадку буде грати проти Росії.

Таку думку висловив речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий в інтерв'ю ТСН.ua.

"Просто нам жаль своїх людей і ресурси. Але якщо брати глобально, геостратегічно, геополітично, то звичайно це проти них. Санкції починають діяти поетапно і з кожним місяцем, все більше будуть відчуватися. З кожним "вантажем 200", особливо міста, буде відчуватися. З кожною поразкою це буде відчуватися. Все це впливатиме на суспільні настрої навіть в такій тоталітарній країні як Росія", – каже Череватий.

Він не виключає, що в Росії через ці фактори може виникнути системна криза.

"Тому я переконаний, що затяжна війна – не на користь Росії", – підсумував Череватий.

Раніше Сергій Череватий розповів, чи дійсно 93-я бригада виходить з Бахмута.

Нагадаємо, Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні. Політолог Володимир Фесенко вважає, що говорячи про затяжну війну Путін блефує і хоче домовитися з Заходом.

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що Росії забракне ресурсів для ведення затяжної війни.