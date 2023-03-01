У ЗСУ розповіли, чи змінили росіяни тактику щодо атак по Україні дронами та ракетами

Раніше російські війська після атаки дронів запускали ракети по Україні. Протягом останніх днів цього не відбувалося. Втім, це зовсім не означає, що росіяни змінили тактику. Адже є запуски ракет, працює ДРЛО, ворожа авіація.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тактика як була - так і є. Змінюються часові проміжки, змінюється пора доби, кількість баражуючих боєприпасів. Тому все, що відбувається зараз, не є чимось новим. Тому що від початку агресії ці літаки, зокремаЮ ДРЛО, літали і на Східному напрямку, і на Південному, і на Північному. Зараз ми говоримо про це частіше, тому що вже кожне ЗМІ і люди по-своєму стали експертами в цій галузі", - зауважив представник Повітряних сил.

Ігнат наголошує, що ворог нічого не змінює. Втім, залишається запитання, скільки сил та засобів у нього залишилося для того, щоб завдавати повітряних далекобійних ударів з високоточної зброї.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 1 березня атакували територію Україну дронами-камікадзе. Безпілотники рухалися з півночі. Вибухи пролунали на Полтавщині. Українські захисники збили до п'яти БпЛА.

Предствник Юрій Ігнат Повітряних сил ЗСУ поснив, чому росіяни запускали іранські безпілотники саме над Полтавською областю. За його словами, Росія зараз застосовує іранські дрони, щоб виявити і виснажити ППО України.

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