Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЗСУ розповіли про ситуацію на південному напрямку та загрозу атаки дронів з Азовського моря

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
831
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЗСУ розповіли про ситуацію на південному напрямку та загрозу атаки дронів з Азовського моря

Скріншот із відео

Ворог не припиняє обстріли правобережжя Херсонської області.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, яка наразі ситуація на південному напрямку та попередила про небезпеку запуску ворожих дронів з Азовського моря.

Про це вона розповіла 12 грудня в ефірі телемарафону.

Так, за її словами, ситуація на південному напрямку залишається напруженою. "Ситуація на південному напрямку фронту досить напружена, ворог продовжує підступні обстріли правобережжя, продовжують гатити і по Херсону, передмістю і інших населених пунктах, які розташовані біля води, а також і глибше - в районі Чорнобаївки і глибше - до 15-20 км вглиб. Тому треба бути дуже уважними", - зазначила вона та додала, що попри дії ворога ЗСУ також продовжують виснажувати ворога на лівому березі.

Водночас Гуменюк попередила про небезпеку запуску дронів-камікадзе з Азовського моря. "Загроза залишається, оскільки погодні умови не критичні. Вони (ред. - іранські дрони) не бояться конкретно температури, критичніше для них перепади температури, а також поривчастий вітер. Сподіваємося, що шторм їм зашкодить", - сказала вона.

Атака іранськими дронами

Варто зазначити, що минулого тижня після досить тривалої перерви РФ знову почала атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти їх запускають з акваторії Азовського моря - зі східної частини Азовського моря, Краснодарського краю. 

Нагадаємо, у ніч проти 10 грудня російські окупанти атакували іранськими дронами південні області України. Багато Shahed-136 вдалось збити. Однак було влучання в об'єкти енергетики, зокрема в Одесі, де склалася дуже критична ситуація зі світлом.

Читайте також:

Гуманітарна допомога Туреччини, 300 тисяч абонентів на Одещині без світла – новини

Гуманітарна допомога Туреччини, 300 тисяч абонентів на Одещині без світла – новини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
831
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація