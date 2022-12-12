У ЗСУ розповіли про ситуацію на південному напрямку та загрозу атаки дронів з Азовського моря

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, яка наразі ситуація на південному напрямку та попередила про небезпеку запуску ворожих дронів з Азовського моря.

Про це вона розповіла 12 грудня в ефірі телемарафону.

Так, за її словами, ситуація на південному напрямку залишається напруженою. "Ситуація на південному напрямку фронту досить напружена, ворог продовжує підступні обстріли правобережжя, продовжують гатити і по Херсону, передмістю і інших населених пунктах, які розташовані біля води, а також і глибше - в районі Чорнобаївки і глибше - до 15-20 км вглиб. Тому треба бути дуже уважними", - зазначила вона та додала, що попри дії ворога ЗСУ також продовжують виснажувати ворога на лівому березі.

Водночас Гуменюк попередила про небезпеку запуску дронів-камікадзе з Азовського моря. "Загроза залишається, оскільки погодні умови не критичні. Вони (ред. - іранські дрони) не бояться конкретно температури, критичніше для них перепади температури, а також поривчастий вітер. Сподіваємося, що шторм їм зашкодить", - сказала вона.

Атака іранськими дронами

Варто зазначити, що минулого тижня після досить тривалої перерви РФ знову почала атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти їх запускають з акваторії Азовського моря - зі східної частини Азовського моря, Краснодарського краю.

Нагадаємо, у ніч проти 10 грудня російські окупанти атакували іранськими дронами південні області України. Багато Shahed-136 вдалось збити. Однак було влучання в об'єкти енергетики, зокрема в Одесі, де склалася дуже критична ситуація зі світлом.

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