“У ЗСУ — снарядний голод!”: боєць “Азову” розповів про критичні проблеми українського війська

У Збройних силах України часто бувають ситуації, коли зброя є, а снарядів до неї немає, і навпаки. А деякі командири віддають нелогічні накази. Це все “зав'язує” руки бійцям та заважає результативно воювати.

Про це боєць 12-ї бригади Національної гвардії “Азов” на позивний “Ніко” розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

“У нас (в Україні — ред.) я не проходив базовий курс. Але після того, як ми повернулися Британії, ще деякий час перебували на території навчального центру. До нас привезли мобілізованих, які жодного разу в руках не тримали зброю. Ми займалися з ними по програмі, по якій самі займалися в Британії. Але поки не приїхав один дядько зі штабу і не сказав: ось книжка, і треба займатися тільки по книжці, і воювати треба теж по книжці. Хоча ми проходили навчання не по книжці, там була розроблена індивідуальна програма для виконання бойових задач на території України”, — каже “Ніко”.

За словами військового, в ЗСУ є такі бригади та підрозділи, у яких є совковщина.

“Це нам зв’язує руки. У деяких ситуаціях ми можемо імпровізувати, додавати своє, рухатися так, як ми вважаємо потрібним”, — розповів “Ніко”.

Крім того, у ЗСУ є великий снарядний голод, каже військовий.

“Або дійсно не вистачає у нас снарядів або вони видаються на якісь певні цілі. Нещодавно я спілкувався зі своїм побратимом, він в розрахунку з артилерії і був на командному пункті на Лимані. І дають снаряди під якусь зброю: ось тобі десять снарядів і десять цілей. Іншим разом хлопці розуміють, що вони з першого пострілу не вразять ціль і не використовують ці боєприпаси, а використовують їх для того, щоб прикрити хлопців у піхоті. Іноді виходить ось так. Бо в нас дійсно дуже великий снарядний голод. І буває таке, що Франція поставила нам якісь там гармати. Але гармати є, а снарядів до них немає, або навпаки. Нам їх поставили, а ми їх не можемо використовувати”, — розповів “Ніко”.

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