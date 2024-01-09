У ЗСУ вкрали 10 мільярдів: новий скандал у Міноборони – Умєров зробив заяву

Україну сколихнули одразу кілька дуже гучних корупційних скандалів навколо Міноборони та закупівель для ЗСУ.

В Міністерстві оборони України виявили порушень на понад 10 мільярдів гривень лише за 4 місяці. Попередні результати перевірки опублікував сам міністр оборони Рустем Умєров.

Чому останнім часом так багато корупційних скандалів і чому це “гарна новина”, читайте далі ексклюзиві TSN.UA.

Останні кілька днів Україну сколихнули одразу кілька дуже гучних корупційних скандалів навколо "оборонки" та закупівель для ЗСУ. Йдеться і про скандального заступника ексміністра оборони Шаповалова, який закупив на мільярди гривень “бракованих” бронежилетів і зимових курток для військовослужбовців, а також “замовляв” для війська яйця по 17 гривень за штуку, і про сім’ю Гринкевичів, які, схоже, оббирали ЗСУ на підрядах ще від середини 90-х.

Скандал на скандалі

"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, – це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше. Один із пріоритетів команди Міністерства оборони – вичищення системи від недоброчесних учасників всередині установи і ззовні. Активно працюємо над цим – у тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо", – написав напередодні міністр оборони Рустем Умєров.

Що мав на увазі Умєров?

Очільник Міноборони акцентує на тому, що ті корупційні схеми, які раптом спливли на поверхню – не випадковість, а результат перевірки в Міністерстві оборони, яку він ініціював, коли замінив на посаді Олексія Резнікова. Як приклад, наводить один з останніх скандалів.

Тоді СБУ за поданням Міноброни викрила керівника одного з оборонних підприємств на спробі відмити сотні мільйонів бюджетних гривень на закупівлі артилерійських боєприпасів за завищеними цінами.

"Наповну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень – за останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами. Передаємо колегам усю необхідну інформацію. Наприклад, у грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Це те, про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини", – написав Умєров.

Боротьба з корупцією триває

"Переказую слова Умєрова коротко: погано, що крадуть, але добре, що почали шукати злодіїв. Сподіваємося, це не стане тимчасовим пшиком, а корупція в Міноборони вже скоро стане лише відголоском складного минулого", – розповідає журналіст Артем Зябкін.

Нарешті в Міноборони відреагували

Міноборони розірвало контракт із недобросовісним постачальником. Вина львівського бізнесмена Гринкевича наразі не доведена, тож поки звинувачувати його ніхто не має права. Але його ж поведінка каже сама за себе.

Повідомляється, що Гринкевич уже не лише пропонував хабара чиновникам, щоб зам’яти діло, а хотів заплатити кільком ЗМІ, щоб ті пропустили повз вуха новини про скандал. Інформація ж, навпаки, просочилися в Мережу, тож тепер відбілити репутацію Гринкевича може лише виправдальний вирок суду, але він навряд чи буде таким.

Нагадаємо, що наприкінці грудня українців сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався "парєшать" з керівником ДБР за 500 тисяч доларів хабара, щоб той посприяв у поверненні майна, яке вилучили в підконтрольних йому фірм у межах кримінального провадження.

Нагадаємо також усі подробиці гучного розслідування журналістів щодо збагачення постачальниці з "білоцерківського клану".

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