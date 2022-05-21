У звільнених селах досі знаходять масові поховання людей: як працює ритуальна служба

Після того, як армія вибила росіян із Київщини - роботи у ритуальних служб не поменшало.

24-річний Ігор Середа, до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, керував ритуальною службою під Києвом. А коли орки на танках увірвалися у Немішаєве і почали хаотично розстрілювати людей, не зміг ховатися по підвалах, знаючи, що на вулиці лежать розстріляні жителі рідного селища. Він ховав тіла розстріляних росіянами земляків просто під обстрілами, - про це інформувала ТСН.

Розстріляні росіянами мирні мешканці у багатьох, тоді ще окупованих селах Київщини - часто лежали просто посеред вулиці. Тих, хто намагався вийти з укриття, щоби поховати близьких - росіяни теж зустрічали пострілами. Проте, попри страх отримати кулю, ховати загиблих взявся 24-річний Ігор Середа. Він працює у ритуальній службі і попри шквальних вогонь ворога - вважав це своїм і професійним обов'язком і просто людським.

Після того, як армія вибила росіян із Київщини - роботи у Ігоря не поменшало. У звільнених селах і досі знаходять масові поховання людей. Нині Ігор займається ексгумацією тіл по всій Київщині.

Нині на ексгумацію тіла його покликали рідні одного із загиблих. Пані Лариса - мати розстріляного 49-річного Дмитра Кагадєя. Вона разом із сином пережила окупацію. І щодня, бачачи танки у селі швидко ховалися у підвал. Але в той день побачили озброєних росіян запізно.

Сусідка розстріляного Дмитра теж тоді отримала кульове поранення у руку. Каже, загиблих односельців тут може бути іще чимало.

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Тому Ігорю сюди доведеться повертатися іще не раз. Окупанти додали йому роботи по всій Київщині.

Та попри такий шалений графік, чоловік каже: готовий ще допомогти людям, що пережили жахіття війни відшукати і поховати своїх близьких в інших звільнених регіонах. Працюватиме як волонтер.

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