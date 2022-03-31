У звільнених від окупантів громадах щодня знаходять трупи людей: яка ситуація у Сумах та області 31 березня

У звільнених від окупантів громадах щодня знаходять трупи людей: яка ситуація у Сумах та області 31 березня

За словами міського голови Тростянця, досі невідома кількість городян, яких викрали або ж примусово вивезли до Росії.

Ніч у Сумах минула спокійно, за добу було декілька повітряних тривог. У звільнених від окупантів громадах сумської області продовжується робота по відновленню життєдіяльності, зокрема триває розмінування будівель та території.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію у Сумах та області за минулу добу, 30 березня.

Ситуація у місті Суми

Ніч проти 30 березня у місті минула спокійно. У Сумах, яке постраждало від ворожих обстрілів, продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини та комунальний транспорт.

Від 30 березня КП "Електроавтотранс" відновив роботу тролейбусного маршруту № 7 та автобусного № 59А. Від 31 березня з періодичністю раз на годину на лінії працюватиме автобус за маршрутом № 64А "Центр - Добровільна".

30 березня в міському пологовому будинку з'явилося на світ двоє хлопчиків.

Ситуація в області

Голова ОВЦА Дмитро Живицький повідомив, що станом на 31 березня російські війська ще залишаються на території Конотопської громади. Усі інші райони Сумської області звільнені від окупантів.

Водночас Живицький повідомив, що громади області, які перебували в окупації, повертаються до життя, тривають відновлювальні роботи. Зокрема залізничники працюють над відновленням сполучення, наразі вже розміновано та запущено ділянку від Харкова до Тростянця. Триває розмінування ділянки Тростянець - Боромля - Суми.

"Відновлено діяльність ділянки між Харковом та містом Тростянець. Далі працюють сапери по ділянці Тростянець - Боромля - Суми і далі відпрацюють Суми - Білопілля. Найближчим часом, коли ми переконаємось у безпечності, коли ми переконаємось у тому, що ці ділянки буду під охороною, бо можуть працювати диверсійні групи, тоді ми запустимо залізничне сполучення для доставки товарів, гуманітарної допомоги та пасажирського сполучення", - повідомив Живицький.

У Тростянці також триває розмінування території та будівель, де окупанти замінували поля і навіть цвинтар. У Тростянці і Боромлі вже відновлено мобільний зв'язок, працюють над відновленням Інтернету. Триває видача гуманітарної допомоги.

Міський голова Тростянця Юрій Бова повідомив, що близько 10 тисяч містян уже виїхали, а ще стільки ж залишаються на місці. Їм необхідна їжа та ліки, оскільки протягом 30 днів їхні запаси скінчилися, а деякі родини навіть голодували.

"Після окупації та боїв у самому Тростянці не залишилося живого місця. 90% міста – без опалення, світла та води. Кожного дня в місті знаходять тіла загиблих або закатованих. І досі невідома кількість городян, яких викрали або ж примусово вивезли до Росії", - розповідає Юрій Бова.

Як розповідають місцеві жителі, окупанти розстрілювали людей на вулицях, відбирали житло та їжу. Після звільнення міста в одному з гаражів знайшли тіло закатованого чоловіка. І такий випадок у місті не один.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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