У звільненому селі на Київщині влаштували лавандову толока для збору коштів українському війську

В одному із сіл Київщини, яке в березні було під окупацією і де люди намагаються повернутися до мирного життя, вигадали спосіб, як розважаючись і відпочиваючи, зібрати гроші на потреби Збройних сил України.

У селі Димер його мешканка Мирослава Лінська ще кілька років тому вона виростила лавандове поле. Нині ж запросила всіх охочих на свою квітучу ферму – на терапію і для справи, йдеться в ТСН.

«Така лавандова антивоєнна терапія. Ще навесні в цих місцях стояли окупаційні війська, а зараз сюди запрошують, щоб трошки попрацювати, і в такий спосіб трошки заробити на збройні сили України», - кажуть місцеві.

Димер, як і інші населені пункти півночі Київщини, під окупацією був місяць. Мирослава з вікна власного будинку знімала, як російські загарбники гатили тут по хатах та інфраструктурі. Як люди, рятуючись, намагалися перейти розбитий міст. Як росіяни зайшли на її землю і намагалися жити в її домі. «Вони заходили і в кав’ярню, і в будинок, БТРи стояли і на полі, і в дворі», - каже власниця лавандової ферми Мирослава Линська.

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Коли рашистів вдалося вибити, Мирослава повернулася додому і побачила, що лавандові кущі вціліли. Тож тепер своїм гостям вона роздає серпи і люди стають до роботи.

Мирослава розповідає, цю толоку зорганізувала, щоб зібрати гроші для підрозділу, де зараз служить її тато. Військовим наразі потрібен спеціальний причіп, щоб вивозити поранених хлопців з передової.

Але окрім необхідного, хотіла ще й організувати маленьке свято. «Якщо хто не стриже, я буду рада, якщо вони просто полежать в цих рядах, і хоча б на хвилинку не те, що забудуть, а просто розслабляться», – каже власниця лавандової ферми.

Після прибирання на полі - майстер-клас із висаджування лаванди. «Великі кущі погано приживаються. Тому треба садити маленьку», - пояснює Мирослава.

І тут чи не найсумлініша учениця - Лариса з Куп'янська під Харковим, яка чотири з половиною місяці жила в окупації.

Власниця лавандової ферми на Київщині вигадала, як допомогти ЗСУ розважаючись

Лариса вдома має сто кущів лаванди. Але з дому вона поїхала. У рідний Куп'янськ готова повернутися за однієї умови. «Тільки в український», - твердить вона.

Тим часом лавандова толока вдалась, каже організаторка. Необхідні гроші - зібрано.

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