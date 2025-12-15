У Житомирі чоловікові не дозволили одружитися з жінкою: що сталося

Чоловіку та жінці не дозволили одружитися через "Дію" / © Pixabay

У Житомирі до іспитового терміну засудили жінку, яка погодилась одружитися з чоловіком, щоб той уникнув мобілізації.

Про це йдеться у вироку Богунського районного суду м. Житомира.

Що відомо про злочин

Богунський районний суд міста Житомира затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і громадянкою, яку обвинувачували в пособництві щодо ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Як встановило слідство, злочинний намір виник у військовозобов’язаного громадянина, який звернувся до адвоката з метою отримання права на відстрочку. Адвокат запропонував організувати фіктивний шлюб із жінкою, яка має інвалідність.

Схема ухилення через «Дію»

Жінка, маючи ІІ групу інвалідності, погодилася на пропозицію укласти шлюб без наміру створити сім’ю. Заяву про державну реєстрацію шлюбу було подано через Єдиний державний вебпортал електронних послуг («Дія»).

Таким чином чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Проте злочин не був доведений до кінця, оскільки службові особи відділу ДРАЦС відхилили подану через «Дію» заяву.

Умови угоди та вирок

У суді жінка повністю визнала свою провину за ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України (пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації).

Згідно з умовами угоди, обвинувачена також взяла на себе важливе зобов’язання: надати викривальні показання щодо обставин вчинення злочину та участі в ньому інших співучасників (військовозобов’язаного та адвоката).

Суд визнав жінку винною за ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Суд врахував щире каяття обвинуваченої, її позитивні характеристики, інвалідність ІІ групи, а також факт, що злочин було вчинено групою осіб за попередньою змовою.