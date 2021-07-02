Убили не одного Ібрагіма: у Покрові продовжують спливати жахливі обставини вбивства 8-річної дитини

Через місяць після вбивства в Покрові продовжують спливати подробиці загибелі 8-річного Ібрагіма Огли. Місцеві мешканці розповіли про дивні збіги і події, що передували фатальному інциденту.

Вечірка, інтим, чоловіча образа, вбивство... У Покрові Дніпропетровської області, де нещодавно знайшли мертвим 8-річного Ібрагіма Огли, продовжують спливати подробиці моторошної події. Місцеві мешканці кажуть, що сім'я дитини і раніше зіштовхувалася із вбивством: рідного брата Зіни — мами хлопчика — вісім років тому знайшли зарізаним в тому ж місці, де виявили Ібрагіма. Ще одне муміфіковане тіло зі зв'язаними руками та ногами виявили там же близько півтора року тому.

ТСН.ua поговорили з сусідами, близькими сім'ї, директором школи, де навчався хлопчик, а також з правоохоронцями. Нам вони розповіли про відносини дитини з мамою і події, що передували вбивству.

Фатальне число, збіг обставин чи прокляте місце?

Покинута будівля. 10 років тому це був магазин. Зараз від нього практично нічого не залишилося — окрім спогадів місцевих жителів. Одні кажуть, що з часом цегляну коробку розтягли люди: хтось демонтував вікна, хтось — вибив і вивіз цеглини. У торці будинку колись був туалет, приєднаний до сумнозвісного колектору. 8 червня в ньому виявили тіло 8-річного Ібрагіма Огли, ще близько восьми років тому — тіло рідного брата мами хлопчика.

"Злочин стався в покинутому магазині. Він поступово руйнується. Люди частково розбили стіни та вивезли цеглу, побили скло. Приміщення палили всередині. Місце глухе, там навіть рідко хто з місцевих вигулює собак. За 30 метрів від магазину є гаражі. У тому районі колись було вбивство", — розповідає ТСН.ua мешканка Покрова Ірина Мануйленко.

Вбивство, про яке говорить жінка, цілком ймовірно сталося в районі дев'ятиповерхового будинку, що розташований недалеко від старого покинутого магазину. Про це ТСН.ua розповіла близька знайома родини Оксана.

"Це було ранньою весною, в березні. Арсену тоді було 23 роки. Труп лежав на балконі десь три дні. Потім, начебто, вбивці його скинули в каналізаційний колодязь. Не знаю, скільки він там пролежав. Тоді ще було загальне міське опалення. Знайшли його, коли почали перевіряти колектори", — згадує Оксана.

За словами жінки, вбили хлопця ровесники. Згодом їх знайшли та відправили за ґрати. Інкримінували їм не тільки вбивство, але і "знущання над трупом", додає жінка.

Місцеві також говорять, що півтора року тому в цьому ж районі знайшли ще один труп — зв'язану по руках і ногах жінку, на вигляд якій було близько 45—60 років. Вона нібито раніше любила випивати з сім'єю хлопчика.

"З цією сім'єю випивала одна жінка. Потім вона зникла, але її ніхто не шукав. Її виявили випадково в колекторі близько півтора року тому в стані мумії зі зв'язаними руками та ногами", — підкреслює мешканка Покрова Ірина Мануйленко.

Сімейні відносини

Думки про те, які в родині хлопчика були відносини, різняться. Одні кажуть, що неодноразово бачили, як мати Ібрагіма підіймала на нього руку. При цьому знайомі сімейства акцентують: між мамою і школярем були хороші відносини. Однак Зіну вони характеризують як запальну і скандальну, а можливі рукоприкладства називають "побутовими конфліктами".

Крім Арсена, якого знайшли мертвим вісім років тому, у Зіни є ще один брат і три сестри. Раніше часто між ними виникали конфлікти.

"Між собою рідні сестри за волосся так один одного тягали, що "італійська родина" відпочиває. Але щодо хлопчика такого не було. Зіна могла, хіба що, дати по попі, сказати: "Ібрагім, відчепися", — розповідає близька знайома родини Оксана.

Національна поліція України

Зі свого боку у школи до сім'ї Ібрагіма питань не було. Дитина відвідувала заняття і нормально засвоювала навчальну програму. Уроки не зривала.

"У мене з мамою Ібрагіма ніколи конфлікти не виникали. Мати за дитину була горою. Дитина відвідувала школу, пропусків без поважної причини не спостерігалося. Питань з боку школи до мами теж не було. Сам же Ібрагім був з особливими освітніми потребами та навчався за програмою спецшколи", — ділиться з ТСН.ua директор школи №9 Валентина Туліна.

Що стосується батька дитини — інформації про нього немає. Його не бачили ні упродовж життя хлопчика, ні навіть на його похоронах. Зіна живе зі співмешканцем — таким собі Павлом. Однак в день зникнення Ібрагіма — 2 червня — жінка нібито відпочивала з двома іншими чоловіками.

"Мешканці кажуть, що в той фатальний вечір Зіна випивала з двома чоловіками, але не в своїй квартирі, а в інший. Ібрагім був з ними. Коли компанія досягла потрібної кондиції, одного з чоловіків потягнуло на інтим, але не затриманого (чоловік, підозрюваний в скоєнні злочину, — ред.), а другого. Він попросив затриманого відвести дитину, щоб той не заважав. І затриманий пішов з Ібрагімом. А Зіна залишилася з іншим. Тут не тільки образа за відмову в інтимі, але ще і те, що вона віддала перевагу іншому. Тому затриманий так вирішив помститися", — додала мешканка Покрова Ірина Мануйленко.

"Алло, Ібрагім зник"

Про зникнення дитини Зіна повідомила в поліцію лише через два дні. Ще через чотири тіло Ібрагіма знайшли кінологи. Паралельно з правоохоронцями шукати дитину стали волонтери та знайомі родини. Оксана, з якою Зіна тісно спілкувалася, каже, що та зателефонувала їй четвертого числа і сказала, що Ібрагім зник.

"Четвертого числа Зіна повідомила про те, що трапилося. Запитала, чи заходив до мене хлопчик. Вже 5 червня мені по черзі відповідали то Зіна, то Павло. Говорили, що Ібрагіма немає. Я сама почала обходити місця, де дитина могла перебувати: подивилася на гойдалках, в школі, на стадіоні. Запитала у хлопчаків. Ті сказали, що його не бачили. Ніхто й подумати не міг, що таке сталося", — сказала Оксана.

Чим Зіна займалася з 2 по 4 число, та чого вона так пізно звернулася до копів, жінка не уточнює.

Триває досудове розслідування

У прокуратурі Дніпропетровської області ТСН.ua повідомили, що 33-річний підозрюваний у скоєнні злочину раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

"Місцевий житель зі своєю знайомою розпивав спиртні напої. Між ними відбулася сварка, в результаті якої чоловік вирішив помститися жінці. Він заманив хлопчика в занедбаний будинок і задушив. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України. Підозрюваний перебуває під вартою", — наголосила речниця прокуратури в Дніпропетровській області Олександра Сараєва.

Чи був у будинку хтось крім жінки та підозрюваного — в прокуратурі не уточнюють. Так само поки невідомо, чи можуть притягнути до відповідальності матір дитини.

Зараз Зіна займається збором ягоди, це допомагає їй відволіктися, каже знайома родини.

"Зараз йде збирання черешень. Вона відволікається, плюс заробляє на хліб. Каже, що вдома знаходитися не може. Хочеться покликати Ібрагіма, сказати: "Іди сюди", — підсумовує Оксана.

Новини України: у Покрові шукають вбивцю 8-річного школяра, тіло якого знайшли в колекторі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання