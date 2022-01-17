Убивчі вітри та потужні снігопади: на яку погоду чекати українцям цього тижня

Убивчі вітри та потужні снігопади: на яку погоду чекати українцям цього тижня

Від понеділка буревій знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади.

Синоптики пояснюють убивчі вітри, що наприкінці минулого тижня вирували по всій Україні, протистоянням циклону та антициклону.

Пориви сягали 80 кілометрів на годину, йдеться 16 січня у ТСН. Тиждень.

Ураган не оминув жодну область. Стихія зривала дахи, валила дерева і з легкістю жбурляла великі сміттєві баки. Тим часом грім із блискавкою посеред зими неабияк наполохав львів'ян.

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На відеозаписах, якими ділилися користувачі соцмереж, справді видно спалахи і чути звуки громовиці. Вони гуркотіли декілька хвилин, а потім місто накрила віхола.

У неділю буревій трохи притих, але від сьогодні він знову посилиться до 50 кілометрів на годину. До того ж, синоптики обіцяють потужні снігопади, які накриють захід, північ і центр.

А у вівторок опади доберуться до південних і східних областей. Денні позначки триматимуться від 0 до -3°C.

На Водохреще в день масових купань у крижаній воді морози теж триматимуться. Навіть у Криму очікують -1°C. Втім, найбільш морозно буде на Луганщині і Донеччині, особливо вночі: до -10°C.

Метеозалежність: синоптики обіцяють потужні снігопади

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