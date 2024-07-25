Убивство Фаріон: від маніфесту “неонацистів” — до затримання підозрюваного у Дніпрі (огляд)

Вбивство у Львові екснардепки Ірини Фаріон сколихнуло всю Україну. Мовознавицю поховали в понеділок, 22 липня. А вже надвечір 24 липня російськими телеграм-каналами розлетілося відео, на якому нібито зафіксовано момент убивства, водночас російське неонацистське угруповання опублікувало маніфест, в якому заявило, що бере на себе відповідальність за цей злочин. Наступного дня, 25 липня, стало відомо, що підозрюваного у вбивстві затримали у Дніпрі.

Про нові подробиці розслідування цього цинічного злочину розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Дивне відео з телеграм-каналів

Пізно увечері 24 липня російськими пабліками розлетілося відео, на якому начебто зафіксовано вбивство Ірини Фаріон. Водночас з’явився такий собі "маніфест українського автономного революційного расиста", в якому це угруповання бере на себе відповідальність за вбивство.

Запис нібито самого моменту вбивства "вшитий" наприкінці довгого ролика під назвою "маніфест українського автономного революційного расиста". Відео з нібито кадрами того трагічного дня, коли вбили Ірину Фаріон, триває не більш ніж 10 секунд і з нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера чимось прикрита. Однак на записі чути крик і постріл, також на секунду видно місце, де все це відбувається.Teleram-канал Astra порівняв скриншот із відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі.

Що відомо про угруповання?

Угруповання NS/WP розшифровується як National-Socialism/White Power. Російські пабліки називають його "неонацистським". У його Telegram-каналі ролику немає, але він публікує посилання на інший канал ODERINT DUM METUANT, який з латині перекладається як – "Нехай ненавидять, аби боялися".

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У цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом "маніфесту" і нібито кадрами розправи. Довгий текст іде рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Його суть у тому, що "не повинно бути ніякої війни, крім расової", яку автор пропонує вести всім разом.

Також у ньому обіцяють "покарати всіх, хто продавав країну після Майдану". Автор маніфесту називає Фаріон "шкідницею і расовою зрадницею" і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина "уроку української з Фаріон" і потім відео нібито розправи.

Також на цьому каналі опубліковано ПДФ-документ "Маніфест українського автономного революційного расиста" на 10 сторінках, що включає кілька частин: знайомство, інформація про рух, роздуми автора про владу, військових, а також про те, якою він бачить державу, "коли революційні расисти захоплять владу". Українські правоохоронці вже досліджують це відео.

"Зокрема, його вивчають фахівці кримінального аналізу. Коли буде остаточний висновок, повідомимо", - сказала речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі "Українській правді".

Проєкт ФСБ?

За даними Вікіпедії, National-Socialism/White Power – це російське неонацистське угруповання, що виникло в середині нульових на однойменному інтернет-форумі. У 2020 році організація знову відродилася, але вже у своєму Telegram-каналі.

Від початку вторгнення Росії в Україну це угруповання брало на себе відповідальність за підпали військкоматів у Росії. У травні 2021 року Верховний суд РФ визнав організацію "терористичною".

“Радіо Свобода” пише, що в середовищі російських ультраправих багато хто висловлював упевненість, що NS/WP – це проєкт російських спецслужб, які мають на меті залучати молодих людей до протиправних дій, щоб потім заарештовувати і нейтралізовувати їх або керувати ними. У 2022-му і 2023-му роках ФСБ звітувала про нібито затримання "десятків членів" "неонацистського угруповання", нібито пов'язаних із цим таким собі об’єднанням, які, за версією спецслужби, нібито планували замахи на російських пропагандистів Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак.

Подробиці слідства

Під час розслідування вбивства Фаріон правоохоронці не виключають, що у виконавця злочину були спільники, а сам злочин був замовним.

У розшук було оголошено молодого чоловіка, якого бачили у момент вбивства та упродовж кількох днів поблизу будинку Ірини Фаріон.

"Вбивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство", - повідомляє "Укрінформ" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Що відомо про підозрюваного

За версією слідства, розшукуваний чоловік обрав для себе маскувальний одяг, окуляри, капелюх, і від 11 липня щодня приходив у цьому вбранні до двору Фаріон та сидів біля сусіднього під’їзду.

Зазначається, що підозрюваний виділявся: у ті дні була неймовірна спека, а чоловік годинами перебував на сонці в теплому одязі та навіть без води, й нікуди не відходив. Ця особа залишала своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом чоловік мав із собою барсетку. На думку правоохоронців, саме в ній зловмисник ховав зброю.

Одразу після вбивства у мережі та ЗМІ не виключали, що до вбивства Фаріон можуть бути причетні російські спецслужби.

Близько 15.00 у четвер, 25 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у Дніпрі.

“Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі”, - йдеться у дописі президента в Telegram-каналі.

Вбивство Фаріон єднає країну?

Про вбивство Фаріон гудуть всі соцмережі та публічні діячі. Цей злочин ставлять в один ряд із вбивством її ідеологічного антипода Олеся Бузини, якого застрелили біля його київського під'їзду у 2015 році. Згадують у зв'язку з цим і про вбивство журналіста Павла Шеремета в центрі Києва – восьма річниця його смерті припала на наступний день після вбивства Фаріон. Обидва ці злочини формально залишаються нерозкритими і досі.

Про вбивство Фаріон гудуть й усі закордонні ЗМІ, і політики, і блогери. Усі зазначають, що її вбивство - це замах на Україну. На країну, яка, попри криваву війну, економічні проблеми та загальну деморалізацію населення, намагається функціонувати як демократична держава.

Зокрема, ВВС пише: “Якщо злочин залишиться нерозкритим, це поставить питання і про здатність влади контролювати ситуацію в країні в умовах воєнного стану, і про єдність українського суспільства на третьому році повномасштабної війни, і про те, який вигляд матиме політична і суспільна дискусія в Україні зараз”.

Ще один фактор для роздумів – це те, що вбивство сталося серед білого дня у Львові - місті, яке багато хто в Україні та за її межами вважає "тиловим" та "безпечним". В інтернеті багато пишуть про те, що якщо замовники вбивства Ірини Фаріон хотіли цим злочином посіяти розбрат серед українців, то вони прорахувалися. За ці дні зі словами співчуття та підтримки на адресу загиблої та її рідних виступили безліч відомих і не дуже українців, та навіть вчорашніх затятих опонентів пані Ірини.

До Ірини Фаріон усі ставляться по-різному та факт залишається фактом: вона була захисницею української мови та всього українського, часом радикальними методами, та вона виступала за українську Україну. Вбивця, а якщо є замовники, то і вони всі, мають бути знайдені та покарані за всією суворістю закону, українські правоохоронці мають шанс довести, що ця справа не стане черговим “висяком”, який роками не можуть розкрити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВБИВСТВО ФАРІОН: ЗЛОВИЛИ ЙМОВІРНОГО СТРІЛКА! | Російські неонацисти опублікували кадри!"

Нагадаємо, раніше донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, вбитої 19 липня біля власного під'їзду, дала перше інтерв'ю після смерті матері. Зокрема, вона розповіла про символічні речі, які відбулися напередодні вбивства.

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