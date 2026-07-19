Убивство братів Мосейчуків: з'явилися нові подробиці про екскомбрига Лучанова

Екскомбрига Лучанова звинувачують в організації вбивства / © ТСН

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У селі Калинівка Київської області, де всі мешканці добре знають одне одного, сталася трагедія, яка сколихнула всю країну. За версією слідства, двох місцевих жителів викрали, жорстоко закатували та вбили за наказом командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Станіслава Лучанова.

Про нові подробиці резонансної справи йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Виконувачка обов’язків старости села Євгенія Вущан розповіла, що Калинівка завжди була дружною громадою, а мопеди й мотоцикли для місцевих жителів є звичайним транспортом.

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«Це ж не розкіш, а для пересування», — пояснила вона.

За інформацією слідства, саме конфлікт через шум від мотоциклів і гучної музики міг стати приводом для злочину.

Озброєні люди зі списком шукали мешканців села

Продавчиня місцевого магазину Людмила Петрова згадує, що вдень 26 червня до неї зайшли двоє озброєних чоловіків у чорному одязі, які назвалися представниками військової поліції. Вони мали в руках список імен.

«У списку було 5 чоловік», — розповіла вона.

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За її словами, у переліку були навіть неповнолітні.

«Я кажу: хлопці, а хто ви взагалі такі і з яких причин ви їх розшукуєте. У списку була неповнолітня дитина. Вони сказали: з неповнолітньою дитиною ми будемо говорити по-іншому», — переповіла продавчиня свою розмову із невідомими.

За її словами, імен убитих братів Максима та Романа Мосейчуків у списку не було. Там були лише ініціали їхнього молодшого брата Сергія.

Згодом у селі цей перелік почали називати «списком Лучанова».

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Погрози пролунали за день до викрадення

Мати одного з місцевих підлітків Тетяна Сумарь розповіла про розмову її сина зі Станіславом Лучановим, яка відбулася за день до появи озброєних чоловіків.

«Ей, малий, іди сюда… Ви вже їздите стільки, в мене малі діти, ви їх будите. Хто тут ще їздить. Я добре знаю. Давай, збирай свою братву будемо говорити. Ще раз якийсь почую гуркіт, я вас, каже, повбиваю», — переказала його слова, промовлені до сина, жінка

За словами мешканців, родину комбрига давно дратували шум, мотоцикли та молодь, яка збиралася біля сільського клубу.

Родина комбрига в центрі побутового конфлікту

Будинок родини Лучанова розташований просто навпроти сільського клубу та стадіону в Калинівці, де традиційно збирається місцева молодь.

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Як розповідають місцеві жителі, 23-річна дружина комбрига неодноразово вимагала тиші, стверджуючи, що шум заважає спати їхнім дітям. За інформацією поліції, серед людей, з якими вона конфліктувала, були й брати Максим та Роман Мосейчуки.

Водночас селяни наголошують, що родина Лучанових не проживала в Калинівці постійно, а лише приїжджала до батьків дружини.

«Вони (Лучанови — ТСН) самі по собі. Од всіх закриті люди. Їм всім завжди заважали і велосипеди, і мотоцикли. І навіть діти, коли на майданчику гралися», — розповіла продавчиня місцевого магазину Людмила Петрова.

За словами мешканців села, військовий зять з’явився в родині близько трьох років тому. Відтоді, як стверджують співрозмовники журналістів, сім’я відмежувалася від життя громади, стала більш закритою та нібито розширила своє господарство.

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До початку повномасштабної війни родина дружини Лучанова не мала нерухомості за межами громади. Водночас останнім часом у матері та старшого брата дружини комбрига з’явилися будинки з земельними ділянками у Рокитному та Обухові. Один із цих будинків, згідно з оголошеннями про продаж, оцінювався приблизно у 200 тисяч доларів.

Отримати пояснення щодо походження коштів на придбання цієї нерухомості не вдалося — за жодною з адрес у Калинівці членів родини на момент зйомок не було.

Наказ про вбивство від комбрига

Станіслав Лучанов є підполковником і повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Від лютого цього року він очолював 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської, а раніше був начальником штабу полку «Скеля».

Після оприлюднення підозри полк «Скеля» заявив, що не має стосунку до цього кримінального провадження, а Генеральний штаб ЗСУ назвав інкримінований злочин «ганьбою».

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Слідство вважає, що виконання подвійного викрадення та вбивства Лучанов доручив своєму підлеглому — командиру батальйону 155-ї бригади Олексію Долголенку.

За даними правоохоронців, тіла братів закопали у заздалегідь підготовлених ямах на Полтавщині, де дислокувалася військова частина, якою командував Лучанов.

Сам колишній комбриг заперечує свою причетність.

«Я вважаю, що слідство повинно все встановити. Коли воно закінчиться, ви все дізнаєтеся», — заявив він під час судового засідання.

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Родина загиблих вимагає справедливого покарання

Молодший брат убитих Сергій Мосейчук заявив, що сім’я очікує справедливого покарання винних.

«Ми хочемо, щоб вони відповіли за ці дії», — сказав він.

Сусідка братів Раїса Пилипенко згадує їх як добрих і працьовитих людей.

«Ці хлопці при мені народилися. Йдеш з відром — підбіжить, забере, поставить коло дверей. Дуже добрі хлопці», — згадувала вона.

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Особливо трагічною виявилася доля їхньої матері. Через тяжкий стан здоров’я рідні майже два тижні приховували від неї смерть синів.

«Сергій їй сказав, що хлопці поїхали на море. Вона жде, що хлопці приїдуть з моря», — розповіла сусідка.

Про загибель дітей жінка дізналася лише напередодні похорону.

35-річного Максима та 36-річного Романа Мосейчуків поховали поруч із їхнім батьком-військовим, який загинув на фронті три роки тому. Похорон відбувався під звук сирен і рев мотоциклетних двигунів.

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Справа на контролі

Розслідування перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та президента Володимира Зеленського, який заявив, що справа може виявитися значно масштабнішою й виходити за межі Київської області.

Наразі всі десятеро підозрюваних перебувають під вартою. Суд відправив Станіслава Лучанова до СІЗО на два місяці. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Біля будинку родини Лучанових у Калинівці нині залишився напис великими літерами: «ВИРОДКИ. КАТИ. ВБИВЦІ», який став символом того, що місцеві жителі не мають наміру забувати цю трагедію.

Нагадаємо, на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради оприлюднили нові резонансні подробиці у справі колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Перед комісією свідчили офіцери підрозділу та представники Військової служби правопорядку (ВСП).

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