Убивство Парубія: яка з версій слідства найвірогідніша

Андрій Парубій / © ТСН

Правоохоронні органи розглядають декілька версій мотивів убивства колишнього голови Верховної Ради, чинного народного депутата, українського патріота Андрія Парубія. Однак майже немає сумнівів у причетності до злочину російських спецслужб.

Андрій Парубій був лідером обидвох Майданів і ще 2010 року намагався зупинити Харківські угоди про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Він був секретарем РНБО, коли Україна почала спротив Росії на Донбасі 2014 року. Зрозуміло, що таких принципових політиків терористична Росія вважає своїми ворогами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

У неділю, 31 серпня, до місця, де напередодні було підступно вбито Андрія Парубія, від самого ранку львів’яни приносили квіти та лампадки.

«Ми його не знали, просто підтримували його погляди, все те, що він казав про Україну. Патріота вбили, який дбав за майбутнє України. Тому ми прийшли віддати честь, свічку запалити в пам’ять його», — пояснюють люди, які прийшли на місце вбивства українського політика.

Панахида на місці вбивства Андрія Парубія / © ТСН

Андрій Парубій мешкав з дружиною у будинку на сусідній вулиці — за кількасот метрів від місця злочину. За інформацією знайомих, близько 12 години дня у суботу він йшов з дому на тренування, мав з собою спортивну сумку.

Як було скоєно вбивство

Убивця чекав його на вулиці Єфремова, в історичному центрі міста. Камери спостереження зафіксували момент вбивства.

До Парубія, ховаючись між припаркованими машинами, підійшов чоловік, вдягнутий як кур’єр, у шоломі та з термосумкою для доставки. Не криючись, він витягнув пістолет, зайшов за спину жертві і розрядив у ціль практично всю пістолетну обойму. Упритул. Шансів вижити у Андрія практично не було. А кілер сховав зброю в сумку і втік.

«На даний час не встановлена зброя… Було близько восьми пострілів», — прокоментував згодом начальник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

В обідню пору на вулиці не було практично жодного свідка злочину.

«До мене приходила поліція, я також давала свідчення, я в цей час була на кухні, а кухня виходить в подвір’я, так що я не чула», — розповіла одна з мешканок сусіднього будинку.

Інша місцева мешканка каже, що в цей час у квартирі робили ремонт, працювала болгарка, тому не було чути ніяких звуків.

Вбивцю розшукують. Але вже за годину після злочину відео з камери спостереження з’явилося у телеграм-каналах — першими його нібито поширили саме російські ресурси.

За словами керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета, за фактом несанкціонованого витоку інформації, яка потрапила в телеграм-канали, відкрито кримінальне провадження.

У помешканні власника камери спостереження, яка зафіксувала вбивство Парубія, двері ніхто не відчинив. Сусідка пояснює, що її встановили, щоб стежити за машинами через проблеми із паркуванням.

«Може зламали камеру, бо ж такі камери не захищені… Ми тут всі патріоти своєї країни, я не думаю, що наш сусід просто взяв і злив це», — сказала вона.

Що відомо про Андрія Парубія

Андрій Парубій народився в шахтарському містечку Червоноград (тепер — Шептицький) на Львівщині. В університеті вивчав історію, а згодом політологію. Ще студентом організовував табори й вишколи для патріотичної молоді.

«Ми були знайомі з Андрієм десь від 2007 року. Познайомились із ним на пластовому таборі. Він був одним із ініціаторів відродження „Пласту“. Ще у 1988 році він написав статтю для підпільної газети. Вони з братом і батьком друкували її у Вільнюсі. На потягах везли її до Львова, до Києва, де поширювали серед таких українців, які дбали про незалежність України», — розповів Андрій Ковальов, який був прессекретарем Парубія у 2016-19 роках.

У соцмережах поширюють символічне фото з юнацьких вишколів у Карпатах. Там Андрій Парубій стає «живим мостом» між двома скелями, аби молодь могла перейти далі. Для багатьох це ніби метафора його життя. Колеги кажуть, що він завжди був тим, хто підставляв плече й допомагав іншим пройти важкі випробування.

У велику політику Парубій прийшов із «помаранчевим» Майданом, а під час Революції гідності став комендантом самооборони. Після перемоги — секретар РНБО, а згодом спікер парламенту, де провів мовний закон і курс України до ЄС та НАТО.

«Він завжди був переконаним борцем за українську мову і пояснював, що це не політичне питання, а питання майбутнього України», — пригадував Андрій Ковальов.

Хто полює на українських політиків

Андрій Парубій уже ставав мішенню кілера. Наприкінці 2014 року, коли на Сході вже точилися бойові дії, на спікера Ради було скоєно замах.

В урядовому кварталі молодик у чорному жбурнув під його ноги гранату «Ф-1». Парубій тоді лишився неушкодженим і назвав це спробою Кремля перенести війну до тилових міст.

На жаль, друга спроба вдалася. І знов схожий молодик у чорному.

Колеги Андрія Парубія кажуть, півроку тому він звертався, щоб йому надали державну охорону, оскільки погрози постійно надходили.

«Не є таємницею, що в перші дні війни всі народні депутати, особливо ті, хто виявляв свою громадянську позицію, були в так званих списках на розстріл і їх хотіли знищити в разі захоплення Києва насамперед. Тому що вони були основою української державності, які проголосувала за рішення, необхідні для забезпечення нашої безпеки і територіальної цілісності, державного суверенітету», — зазначив народний депутата Федір Веніславський.

Минулого року у Львові застрелили колишню депутатку Ірину Фаріон. Обвинувачений у її вбивстві 19-річний В’ячеслав Зінченко перебуває під вартою, суд у справі ще триває. Йому загрожує довічне ув’язнення.

І хоча прямого зв’язку між цими злочинами наразі не знайдено, правоохоронці кажуть, що убивство Парубія теж ретельно готували. Хоч однією версією не обмежуються.

За словами керівника обласної прокуратури Миколи Мерета, серед версій — «російський слід».

Борець з «рускім міром»

Андрія Парубія згадують як абсолютно неконфліктну людину в побуті. Поза політикою він вів спокійне життя. Навіть деякі сусіди не знали, що поруч з ними живе така відома особа.

Політик був відомий своєю підтримкою ветеранів, культурних та освітніх проєктів. Близькі кажуть, що жив скромно, напрочуд просто, не зважаючи на всі регалії.

«Він настільки скромний, настільки чесний був. Мені здається, ні один депутат, ніхто так не живе, як Андрій, настільки чиста, скромна, хороша людина. Це просто символ України… В нього жінка, дочка. Він дочку безумно любив, дуже», — розповіла Людмила Гришина, тітка Андрія Парубія.

До останнього подиху Андрій Парубій сповідував принципи гідності. Його слова «Відійди від мене, нечисть», промовлені у парламенті до регіонала Новинського, стали символом боротьби з «рускім міром».

Місце вбивства Андрія Парубія / © ТСН

Поховають Андрія Парубія у вівторок, 2 вересня, на Личаківському кладовищі. Убитого, але непереможеного.

Нагадаємо, місце народного депутата Андрія Парубія, якого було убито в суботу, 30 серпня, у Львові, може зайняти журналістка та громадська діячка Тетяна Чорновол, яка зараз перебуває в лавах ЗСУ.