Учасниця жахливої ДТП Зайцева: коли зможе сісти знову за кермо та як платить 400 гривень матері загиблого

Олені Зайцевій було призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, мати одного із загиблих у ДТП отримує від неї мізерні суми. / © ТСН

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За рік, чотири місяці та декілька днів спливе 10-річний термін ув’язнення для учасниці найрезонанснішої ДТП часів незалежності України — для харків’янки Олени Зайцевої. Як відомо, за даними слідства, 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті в центрі Харкова автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, на великій швидкості зіштовхнувся з Volkswagen Touareg під кермуванням іншої людини — Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі.

Певний час Олена Зайцева відбувала покарання у Покровському виправному центрі №79 Дніпропетровської області, а згодом її перевели в одну з виправних установ на Сумщині.

За даними джерел ТСН.ua в пенітенціарній системі, не так давно Олена Зайцева зверталась із клопотанням про умовно-дострокове звільнення (засуджені мають таке право, якщо відбули більшу частину покарання та при цьому мають гарну поведінку), але їй було відмовлено у цьому. Іншими словами, за даними наших джерел, існує вірогідність того, що Зайцева начебто відбуде повний свій термін — 10 років і може звільнитись 18 жовтня 2027 року.

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Олена Зайцева під час одного із судових засідань

«Вона зверталась із клопотанням про умовно-дострокове звільнення, маючи при цьому гарну поведінку. Але це клопотання не було задовільнено. Зайцева ходила на «промку» (промислова зона на території установи виконання покарань), працювала. Мала непогану поведінку. Жінки там займаються виробництвом зокрема чохлів для одягу», — каже наше джерело.

Перевіряючи достовірність або недостовірність цієї інформації, ТСН.ua звернувся за коментарем до адвокатки, яка не так давно представляла інтереси Зайцевої в суді. Але захисниця повідомила, що керується адвокатською таємницею, тому залишила питання без відповідей.

Як з’ясував ТСН.ua, певний час тому установу, куди була переведена Зайцева, відвідували з моніторинговим візитом фахівці представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Сумській області.

«В цій установі з моніторинговим візитом були мої колеги. Можу сказати, що умови там змінюються на краще. Раніше я працювала в органах прокуратури, бувала там з робочих питань, пройшов вже певний період, і я бачу, які там відбуваються зміни. Безумовно, є недоліки, але в цілому — умови нормальні. До речі, там утримуються багато жінок, які засуджені за ДТП — красиві, розумні дівчата з освітою, але, на жаль, вчинили злочини і, відповідно, відбувають покарання, мають шалені терміни. До 10 років. Здається, там шили готельні капці, лежанки для котів та собак. Коли ми здійснюємо такі візити, то разом з нами є фахівці, які перевіряють угоди про працю, перевіряють факти оплати роботи. У своїй більшості засуджені проявляють бажання працювати, примусова праця заборонена», — розповіла нам представниця Уповноваженого з прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко.

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Зайцевій після ДТП можуть заборонити керувати навіть самокатом

Крім того, як відомо, у вироку Київського районного суду Харкова зазначено, що Зайцева засуджена не тільки до 10 років ув’язнення, але й позбавлена права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Як роз’яснила в коментарі для ТСН.ua адвокатка Лариса Матвєєва, яка представляла інтереси потерпілих у цій справі, строк додається до основного покарання (ч.3 ст. 55 ККУ).

«Тобто плюс 3 роки після відбування покарання (іншими словами, протягом трьох років після звільнення може діяти заборона на керування транспортом — Ред.)», — каже Лариса Матвєєва. Та уточнює, що строк відбування покарання має відлік від дня фактичного затримання особи.

Своєю чергою, у департаменті патрульної поліції Нацполіції нам повідомили, що нерідкісними є випадки, коли поліцейські виявляють осіб, які позбавлені судом права керувати транспортом, але порушують цю заборону.

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«Заборона на керування транспортом — вона починає діяти від першого дня після звільнення особи. Теоретично особа може звертатись щодо зменшення цього терміну, але на практиці цього, як правило, не відбувається. Особа, яка була позбавлена судом права керування транспортом, повинна скласти екзамен», — каже колишній голова державної пенітенціарної служби України, а нині адвокат Сергій Старенький.

Враховуючи те, що нещодавно, наприклад, Хмельницький апеляційний суд визнав транспортним засобом зокрема електричний самокат, то тепер заборона на керування транспортними засобами може стосуватися і тих, хто має такий вирок і при цьому має наміри пересуватися за допомогою самокатів.

Також, як експерт у сфері системи виконання покарань, Сергій Старенький додає: «Особа звільняється в той день, коли закінчується термін. Засуджений або засуджена збирає свої речі, здає те, що належить колонії. Наприклад, постільну білизну. Якщо у особи є зароблені гроші, то вони їй видаються. Якщо у особи немає грошей, а треба їхати в інший населений пункт, то після відповідної заяви установа може забезпечити грошима на квиток. Як правило, особа звільняється в першій половині дня».

400 гривень від Зайцевої

Мати чоловіка, який серед інших загинув в тій ДТП, Світлана Вініченко, в коментарі для ТСН.ua повідомила, що в минулі роки отримувала від Зайцевої мізерні суми в рамках величезної грошової компенсації, яку присудив суд. В минулі роки ці, принизливі на її думку, суми коливались від 30-40 гривень до 995 гривень.

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Дата публікації 08:58, 22.11.19 Кількість переглядів 9919 Засуджені за ДТП у Харкові Зайцева та Дронов оскаржують свої вироки у Верховному суді

«Останні тижні два я налаштовувалась звернутися до адвоката, щоб дізнатись, чи не звільнили Зайцеву. Але вчора (2 червня) мені надійшло трохи більше 400 гривень з Нікополя (Дніпропетровська область, де раніше Зайцева відбувала покарання — Ред.). Я здивувалася тому, чому кошти надійшли звідти. Можливо, її вже відпустили?», — каже Світлана Вініченко.

Та додала: «Не було навіть ніякої паршивої смски (за всі ці роки). Нічого. Сьогодні у дітей весілля було, а вона вчора подарунок зробила…».

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