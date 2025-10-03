Учасниця жахливої ДТП Зайцева намагалася вийти з тюрми: що відомо

Харків’янка Олена Зайцева судом була визнана винною у скоєнні ДТП, внаслідок якої померли 6 людей / © ТСН

Учасниця однієї з найгучніших ДТП останнього десятиліття, харків’янка Олена Зайцева, яка була засуджена у лютому 2019 до 10 років ув’язнення, намагалася звільнитися достроково, але суд відмовив їй у минулому році. Крім того, Зайцева, схоже, не втрачає надії спробувати ще раз.

Як з’ясував ТСН.ua, зараз засуджена, за даними декількох джерел, зокрема і офіційних, відбуває покарання вже не у Покровському виправному центрі №79 Дніпропетровської області, а в колонії на Сумщині.

Намагалася вийти достроково

«Поведінка засудженої Зайцевої розцінюється як непогана, вона працює та має заохочення. Певний час тому, як відомо, вона намагалася звільнитися достроково, але суд їй в цьому відмовив. Серед працівників колонії є думка, що так сталося через те, що судді, можливо, не захотіли поспішати у такій гучній справі», — розповіли нам джерела. Працівники тюремної сфери не виключають, що гарна поведінка може бути обумовлена бажанням довести в суді, що є підстави для дострокового звільнення.

Як виявилось, на офіційному державному порталі «Судова влада України» міститься інформація про те, що навесні минулого року Дніпровський апеляційний суд дійсно розглядав скаргу адвоката Зайцевої, але відмовив останній в умовно-достроковому звільненні.

Крім того, в ухвалі суду, серед іншого, міститься наступна інформація: «На профілактичному обліку перебувала з 16.09.2019 року по 31.08.2020 року, як особа схильна до членоушкодження».

Також в ухвалі від цього ж, 2024 року, зазначено: «Засуджена підтримує соціально-корисний зв`язок з рідними та близькими шляхом телефонних розмов, відео зв`язку та побачень. Бере відповідальності за вчинені дії. Не усвідомлює наслідки вчиненого правопорушення для потерпілих сторін. До протиправної поведінки засуджена ставиться негативно. Стверджує, що має бажання брати участь у програмах/заходах, але за поведінкою особи чи з інших джерел інформації зрозуміло, що це не відповідає дійсності, або, відвідуючи заходи програми, особа не бере активної участі в діяльності групи/відвідує несистемно».

Резюмуючи, колегія суддів тоді, в 2024 році, зазначила: Отже на даному етапі, враховуючи наведене, колегія суддів вважає неефективним та недоцільним застосування до засудженої умовно-дострокового звільнення».

ТСН.ua розшукав адвокатку, яка представляла інтереси Зайцевої. Ми спитали її про те, чи налаштована Олена Зайцева ще раз прохати суд звільнити її достроково. Своєю чергою, адвокатка, посилаючись на адвокатську таємницю, утрималася від відповіді.

Платить матері загиблого 995 гривень

Водночас мати чоловіка, який серед інших загинув в тій ДТП, Світлана Вініченко, в коментарі для ТСН.ua повідомила, що в минулі роки отримувала від Зайцевої мізерні суми в рамках величезної грошової компенсації, яку присудив суд. В минулі роки ці, принизливі на її думку, суми коливались від 30-40 гривень до 111 гривень.

«Останнім часом суми перестали бути дробними. У липні прийшло 995 гривень. Це, можливо, виплата за півроку. До цього була така ж сума у грудні. Щоб не платити по 30-40 гривень, платить стільки», — каже Світлана.

Та продовжує: «Ці суми — гірше знущання. Була ситуація, коли у застосунок прийшло сповіщення про надходження грошей. Мені стало погано від цього, мене навіть відпустили з роботи. Ці суми — принизливі».

Резюмуючи, Світлана Вініченко висловила таку власну думку: «Я не вірю, що у Зайцевої є каяття».

В колонії бачили рибок

Як з’ясувалось, наприкінці минулого року цю колонію з робочим візитом відвідували працівники Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

«Установа є виправним закладом мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами для тримання осіб жіночої статі, на базі якого створена та функціонує дільниця для тримання засуджених до обмеження волі. У день відвідування у колонії перебувало 75 засуджених, з яких 56 жінок — засуджені до обмеження волі, а решта — до позбавлення волі», — звітували представники Уповноваженого ВР з прав людини.

Їдальня колонії. Фото: ombudsman.gov.ua

За їхніми даними, на території виправної колонії розміщені житлова та виробнича зони.

Крамниця колонії. Фото: ombudsman.gov.ua

«Засуджені проживають у триповерховій будівлі житлового корпусу. Забезпечене роздільне утримання засуджених до різних видів кримінального покарання. Житлові кімнати розраховані для проживання від 4 до 10 осіб. У кімнатах наявні ліжка з високими перегородками, що забезпечують приватність. У житлових приміщеннях маються санітарно-гігієнічні кімнати з душовими кабінами та санвузлами, кімнати для зберігання речей, окрема кімната для зберігання взуття, кімната для приготування та прийому їжі. У кожному з відділень облаштоване приміщення загального користування, де є телевізори для засуджених та навіть акваріум з рибками», — йдеться у звіті на офіційному сайті Уповноваженого.

Лазня колонії. Фото: ombudsman.gov.ua

Можливо, попросить звільнити ще раз

Своєю чергою, колишній голова Державної пенітенціарної служби України, а нині заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав людини Сергій Старенький, не виключив, що Зайцева, яка засуджена за такий злочин, може звернутись до суду з проханням звільнити її достроково наступного року.

ДТП за участю Олени Зайцевої: що відомо

Аварія сталася майже 7 років тому — ввечері 18 жовтня 2017 року на жвавому перехресті в самісінькому центрі Харкова. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, на великій швидкості врізався у Volkswagen Touareg під кермуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі.

Олена Зайцева в суді. Фото: ТСН.

Внаслідок ДТП на місці події загинули п’ятеро людей, ще шестеро потрапили до лікарні. За тиждень, не приходячи до тями, в лікарні померла шоста жертва — 20-річна дівчина. Одна з постраждалих — Жанна Власенко, яка перебувала на 20-му тижні вагітності. Вона кілька тижнів провела в медикаментозному сні, лікарям вдалося врятувати життя і їй, і дитині. Згодом суд виніс вироки для Зайцевої та Дронова, засудивши їх до 10 років позбавлення волі.

