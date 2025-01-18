Удар балістикою по Києву: росіяни влучили ракетою по водогону, у місті загинули люди

На місце удару прибули відповідні служби для усунення наслідків.

Сьогодні, 18 січня, після удару балістичними ракетами по Києву. У Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання. Є загиблі.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна з місця події.

З попередньюї інформаціює, двоє осіб загибли в мікроавтобусі, а ще одна одна біля входу в метро.

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

У деяких районах Києва після серії вибухів зникла вода - ракета влучила в водопровід на дорозі.

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

"У Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами по території України, а під ранок в українських регіонах було оголошено ракетну небезпеку.

Віталій Кличко писав, що у столиці працює ППО, а потім повідомив, що у Шевченківському районі загорілась нежитлова будівля.

"Займання в Шевченківському районі. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце", — написав Кличко.

Крім того, Кличко зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лук'янівська".

"Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", — додав мер.

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