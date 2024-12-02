Удар БпЛА по будинку у Тернополі: сусід загиблого розповів, як намагався врятувати чоловіка

У Тернополі російський дрон влучив у 5-поверхівку: 45-річний чоловік загинув, його дружина та троє сусідів дістали поранення. Ще майже сотню пожильців евакуювали з двох під'їздів, які найбільше постраждали від російської атаки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Російський дрон атакував багатоповерхівку у ніч проти 2 грудня. Відразу зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали пожильців, що не могли вибратись назовні через густий дим та вогонь.

На місці трагедії загинув 45-річний житель квартири на 5 поверсі. Сусід знизу намагався врятувати його.

"Побіг на 5 поверх, дивлюся пожар в трьохкімнатній хаті, людина лежить вже на підлозі, я побіг, щоб його витащити до під'їзда, він вже був мертвий", - каже чоловік.

Наслідки обстрілу Тернополя

Опіки дістала дружина загиблого чоловіка, вона залишається в лікарні. Мешканці сусідніх будинків згуртувалися і пропонували прихисток пожильцям з постраждалих під'їздів. Вранці людям дозволили зайти до квартир забрати необхідні речі, але жити тут наразі неможливо. П'ятиповерхівку відімкнено від газопостачання та тепла. Майже півсотні вікон тут вибито, на подвір'ї двадцять машин потрощено.

"Ми просто вибігли, взяли з собою тільки документи, малий в моєму одязі, забрали тільки речі необхідні. Нас приютили в сусідньому будинку", - кажуть потерпілі.

Пізніше стало відомо - у будинок російські терористи влучили безпілотником "Герань". Найбільше постраждали три квартири на горішніх поверхах. Фахівці обстежують будинок і мають повідомити, чи потрібне укріплення несучих конструцкцій і коли можна буде повернутися людям додому.

Росіяни вдарили дроном по житловому будинку

"Після того як буде оцінений технічний стан цього під'їзду і в цілому всього будинку буде прийнято рішення про дозвіл на повернення, сподіваюся ,що до кінця дня це питання буде вирішено", - каже голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

Будинок, який росіяни атакували дроном.

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Нагадаємо, у Тернополі внаслідок атаки є влучання БпЛА в житловий будинок.

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