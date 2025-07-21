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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Удар був дуже сильний": жителі багатоповерхівки в Києві розповіли про пережиту атаку

Очевидці поділилися моторошними деталями моменту влучання уламків «Шахеда» у житловий будинок у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкодження у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва

Пошкодження у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Мешканці десятиповерхівки у Шевченківському районі Києва поділилися пережитим під час нічної атаки російськими дронами 21 липня. Зокрема, кажуть, що коли по будинку прилетіли уламки безпілотника — удар був дуже сильним.

Про це кияни розповіли кореспондентці ТСН Наталці Нагорній.

«Ми перебували під час вибуху поряд біля цієї квартири, куди прилетів (дрон — ред.). Удар був дуже сильний», — сказала мешканка багатоповерхівки Олена.

За її словами, у момент удару у квартирі перебував чоловік.

«Один був чоловік, але він — все нормально, вийшов живий і неушкоджений», — додала Олена.

Її подруга повідомила, що за весь час повномасштабної війни вона з донькою лише вдруге спустилася до укриття — саме під час сьогоднішньої нічної атаки.

«Сьогодні ми спустилися другий раз. І були біля ліфта, якраз у коридорі цієї квартири, куди прилетів „Шахед“, — розповіла жінка.

Ще одна мешканка будинку Валентина поділила, що нинішня ніч була «максимально важка, як завжди».

«Ми вже збилися з рахунку, скільки було вибухів», — додала дівчина.

Саме в цей житловий комплекс «прилітає» не вперше. Раніше там були пошкоджені інші секції та загинули двоє людей. Але 21 липня в цьому ЖК минулося без жертв.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШАХЕД ЗРУЙНУВАВ КІЛЬКА ПОВЕРХІВ ВИСОТКИ У КИЄВІ

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російські війська влаштувала масовану атаку на Київ, застосовувавши ракети і безпілотники. Через ворожі удари загинула людина, ще одна особа постраждала. У Шевченківському, Дніпровському та Святошинському районах столиці зафіксовані наслідки ударів: пошкодження та пожежі.

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