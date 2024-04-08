Удар дронами по ЗАЕС та вибух на станції: які пошкодження та чи є небезпека радіації

На території Запорізької АЕС, яку наразі контролюють окупаційні війська Росії, 7 квітня вибухнув дрон.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про атаку на ЗАЕС та її наслідки.

Вибухи та постраждалі на ЗАЕС

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня впали три дрони. Вони уразили обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора шостого енергоблока та військовий автомобіль. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними МАГАТЕ, по одному із захисних куполів ЗАЕС було здійснено атаку невідомим БпЛА. Росіяни традиційно звинуватили в обстрілі Сили оборони України, водночас там такі закиди заперечують.

Як розповіли в агентстві, першу атаку по станції завдали по території неподалік їдальні, через що три співробітники отримали поранення, один із них – з них у важкому стані.

Водночас у "Росатомі" не уточнили, яку саме зброю було застосовано для завдання удару.

Після цього протягом 30 хвилин дрон здійснив атаку по зоні завантаження вантажу, а згодом ще один БПЛА влучив у купол шостого реактора.

Чи є небезпека радіаційного забруднення

Представники російської окупаційної влади та МАГАТЕ стверджують, що на станції рівень радіації відповідає нормі, а оболонка реактору серйозно не пошкоджена.

"Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, виїхали на три вражені локації. Вони змогли підтвердити фізичний вплив вибухів дронів, зокрема на одній із шести реакторних будівель станції, де було уражено обладнання для спостереження та зв'язку. Коли вони перебували на даху реактора 6-го енергоблока, російські війська відкрили вогонь по тому, що виглядало як безпілотник, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора", - йдеться у повідомленні.

Команда МАГАТЕ також бачила уламки безпілотників у цьому та двох інших місцях на станції.

Експерти агентства протягом 7 квітня чули вибухи та стрілянину на місці події. Команда МАГАТЕ також чула кілька вихідних пострілів з артилерії з місця поруч із ЗАЕС.

МАГАТЕ не виявило "жодних структурних пошкоджень систем, конструкцій і компонентів, важливих для ядерної безпеки". Однак там зазначили, що спостерігали незначне поверхневе обгорання верхньої частини даху купола реактора на енергоблоці №6 і подряпини на бетонній плиті, що підтримує резервуари для зберігання первинної води для підживлення реактора.

"Хоча пошкодження на енергоблоці №6 не поставило під загрозу ядерну безпеку, це був серйозний інцидент, який потенційно міг підірвати цілісність системи захисної оболонки реактора", – зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Реакція ГУР

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов наголосив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

За його словами, імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів.

"Держава-агресорка вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - прокоментував Юсов.

Андрій Юсов також наголосив, що Росія повинна вивести війська з у сіх об'єктів ЗАЕС.

В ISW проаналізували удар дронами по ЗАЕС

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що після чергового небезпечного інциденту на Запорізькій АЕС російські чиновники традиційно звинуватили Україну в серії ударів безпілотниками по окупованій станції. Проте МАГАТЕ відкинуло такі заяви.

"Окупаційні органи ЗАЕС стверджують, що український безпілотник влучив у їдальню, розташовану на території ЗАЕС, і пошкодив вантажівку, яка розвантажувала їжу на території", - йдеться у повідомленні.

Росія закликала МАГАТЕ "засудити Україну за ядерний тероризм".

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не вказав сторону, відповідальну за удар безпілотника, і закликав Росію та Україну "утриматися від таких дій, щоб "не поставити під загрозу ядерну безпеку".

"Російська влада неодноразово намагалася використати контроль Росії над ЗАЕС, щоб змусити міжнародні організаціям, включно з МАГАТЕ, зустрітися з російськими окупаційними чиновниками, щоб узаконити окупацію Росією ЗАЕС і, відповідно, окупацію Росією суверенної української території", - додали в ISW.

Нагадаємо, армія Росії у ніч проти 22 березня здійснила масований удар по Україні. Під час атаки відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. В "Енергоатомі" заявили, що ЗАЕС була на межі блекауту.

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