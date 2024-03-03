Удар дроном по будинку в Одесі: рятувальники досі шукають двох дітей – останні новини з місця трагедії

В Одесі рятувальники закінчують розбирати завали зруйнованої російським дроном багатоповерхівки і шукають двох діток – 9 та 10 років, які можуть бути під завалами. Це син та донька загиблої пари військовослужбовців, які мешкали в цьому будинку. Загиблого батька знайшли напередодні, а матір з 8-місячною донькою – зранку 3 березня. Мати в останній момент обійняла немовля і так разом з нею загинула.

Кореспондент ТСН Сергій Осадчук розповів подробиці з місця трагедії.

Паралельно з пошуковою операцією будинок почали вивчати фахівці будівельної академії. Вони мають зробити висновки – чи безпечний він для проживання і чи можуть сюди повернутися мешканці, чиї квартири вціліли. Окрім того зʼясовують, чи стабільні пошкоджені конструкції, аби вони не завалилися під час проведення пошукової операції.

Наразі число загиблих в Одесі становить 10 людей, з яких – троє дітей. Сьогодні зранку рятувальники дістали тіло загиблої жінки з немовлям з-під завалів. Рятувальники працюють як на нижніх поверхах, так і на рівні п'ятого поверху. Вони розбирають завали, проте існує складність, тому що ймовірно існує загроза падіння конструкції будинку, так як він сильно пошкоджений.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Син та донька загиблої пари військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти

"Повернути до життя на місці події після трагедії, особливо коли знайдено вже тіло близької любимої людини, тут і зараз це неможливо. На це повинен пройти час. Але стабілізувати, допомогти і підтримати, і найголовніше, що ми можемо надати - це емпатія. Обігріти, дати води або якогось гарячого напою, щоб людина мала сили, бо роботи тривають. Скільки часу вони будуть тривати - невідомо. Тому люди дійсно вже сподіваються на найкраще – що ми зможемо знайти, і все буде так, як вони собі хочуть. Але не завжди це може бути. Дуже складно, коли це діти, особливо маленькі, бо ти розумієш - зруйноване майбутнє і його плани, що могли ці діти побачити та внести до нашого суспільства, до нашого життя. Але якщо це доросла людина – це не менш важко для родичів та близьких", - каже психологиня ДСНС.

За її словами, після атаки російським безпілотником, біля 40 осіб перебували в гострому стані.

На сьогоднішній ранок в лікарні перебували троє постраждалих. Це дві жінки – одній 26 років, другій – за 50 років. Вчора вони були у вкрай важкому стані. Сьогодні на ранок їхній стан стабілізувався.

І ще один постраждалий – військовослужбовець, який не з цього будинку, а був поряд. У нього перелом кісток, але стан стабільний.

Стосовно жінки, яка вагітна – вона під наглядом акушерів-гінекологів з жіночої консультації. ЇЇ стан задовільний на сьогоднішній день.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Десяткам людей знадобилась психологічна допомога. Медики ж стабілізували стан важких постраждалих

Нагадаємо, за даними ДСНС, в Одесі під завалами можуть перебувати ще чотири людини.

Читайте також провідні новини дня: