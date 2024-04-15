Удар Ірану по Ізраїлю: як відреагували світові лідери та до чого вони закликають

Сполучені Штати, інші західні партнери і генсек ООН закликають Ізраїль утриматися від подальшої ескалації після масованої атаки іранськими дронами та ракетами в ніч проти неділі. Кількагодинне засідання уряд Ізраїлю завершив, так і не ухваливши рішення - як саме треба відповісти Ірану. При цьому від наказів, що найближчими днями віддасть прем'єр Нетаньягу, може залежати і допомога Сполучених Штатів Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Світові лідери вирішили закликати Ізраїль не йти на ескалацію конфлікту:

"Ми засудили, ми втрутилися і тепер робимо все, що можемо, аби запобігти подальшій ескалації. Відтак ми намагаємося переконати Ізраїль, що не можна відповідати ескалацією, радше треба ізолювати Іран, переконувати країни регіону, що Іран це загроза, нарощувати санкції і тиск на ядерний сектор", - сказав президент Франції Еммануель Макрон.

"Найближчим часом, після консультацій з іншими державами-членами ООН Сполучені Штати шукатимуть додаткових способів змусити Іран нести відповідальність - тут, в ООН. Але зараз Радбез мусить однозначно засудити агресивні дії Ірану і закликати Іран, його партнерів та агентів припинити свої атаки", - сказав спецпредставник США в ООН Роберт Вуд.

"Я можу підтвердити, що наші винищувачі збивали іранські дрони", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Весь світ бачить що таке справжній захист, бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. І те що ми в Україні місяцями чекаємо важливого законопроекту про підтримку свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів", - відреагував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, після атаки на Ізраїль голова МЗС Ірану зателефонував до Москви.

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