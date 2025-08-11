ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
2 хв

Удар КАБом по автостанції у Запоріжжі: що зараз відбувається на місці російського обстрілу

Росіяни скинули КАБ на автостанцію у Запоріжжі. Через злочин окупантів 21 людина отримала поранення.

Автор публікації
Фото автора: Кіра Овес Кіра Овес
Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © ТСН

Напередодні російські окупанти вдарили КАБом по автовокзалу у Запоріжжі. Уже відомо про 21 постраждалого

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Російська авіабомба майже вщент знищити автостанцію у Запоріжжі. За останніми даними, за допомогою медиків звернулось 21 людини. Відомо, що в лікарях міста досі залишається четверо постраждалих, одна людина у тяжкому стані. Медики роблять все можливо аби зберегти їхні життя.

Утім попри значні руйнування автостанція продовжує працювати, автобуси курсують без затримок.

«Автобуси з сьогоднішнього дня відправляються з бокового майданчика автостанції. У нас налаштована буде каса тимчасового тут на вулиці щоби продавати витки пасажирам. А так пасажирів орієнтуємо по телефону: куди, як і що», — каже директор автостанції Ігор Парапанов.

Напередодні о 18 годині росіяни прицільно скерували по автостанції авіабомбу. На вокзалі було 11 людей — це пасажири, співробітники та водії. Одну людину рятувальники дістали з-під уламків. Власниця торговельних яток біля автовокзалу згадує: саме привезла товар на продаж, коли росіяни завдали удару.

Зараз на місці удару працюють волонтери — закривають, де це можливо, вибиті вікна. Комунальні служби розбирають завали, прибирають нависаючі конструкції.

Також росіяни поцілили по лікарні медичного університету, у той час там були близько сотні людей — дійсно дивом минулося без постраждалих. Але будівля потрощена, вилетіли вікна, побило обладнання. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і з 10 багатоквартирних будинків, магазинів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОМЕНТУ ПРИЛЬОТУ ПОТРАПИВ НА ВІДЕО! ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ НАЖИВО після АВІАУДАРУ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie