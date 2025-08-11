Удар КАБом по автостанції у Запоріжжі: що зараз відбувається на місці російського обстрілу

Наслідки удару по Запоріжжю / © ТСН

Реклама

Напередодні російські окупанти вдарили КАБом по автовокзалу у Запоріжжі. Уже відомо про 21 постраждалого

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Російська авіабомба майже вщент знищити автостанцію у Запоріжжі. За останніми даними, за допомогою медиків звернулось 21 людини. Відомо, що в лікарях міста досі залишається четверо постраждалих, одна людина у тяжкому стані. Медики роблять все можливо аби зберегти їхні життя.

Реклама

Утім попри значні руйнування автостанція продовжує працювати, автобуси курсують без затримок.

«Автобуси з сьогоднішнього дня відправляються з бокового майданчика автостанції. У нас налаштована буде каса тимчасового тут на вулиці щоби продавати витки пасажирам. А так пасажирів орієнтуємо по телефону: куди, як і що», — каже директор автостанції Ігор Парапанов.

Напередодні о 18 годині росіяни прицільно скерували по автостанції авіабомбу. На вокзалі було 11 людей — це пасажири, співробітники та водії. Одну людину рятувальники дістали з-під уламків. Власниця торговельних яток біля автовокзалу згадує: саме привезла товар на продаж, коли росіяни завдали удару.

Зараз на місці удару працюють волонтери — закривають, де це можливо, вибиті вікна. Комунальні служби розбирають завали, прибирають нависаючі конструкції.

Реклама

Також росіяни поцілили по лікарні медичного університету, у той час там були близько сотні людей — дійсно дивом минулося без постраждалих. Але будівля потрощена, вилетіли вікна, побило обладнання. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено і з 10 багатоквартирних будинків, магазинів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОМЕНТУ ПРИЛЬОТУ ПОТРАПИВ НА ВІДЕО! ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ НАЖИВО після АВІАУДАРУ